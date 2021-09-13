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TKP-YG Girne’de olağanüstü kongreye gidiyor

TKP-Yeni Güçler, Girne’de 18 Eylül tarihinde olağanüstü kongreye gidiyor...

13 Eylül 2021 Pazartesi 10:29
TKP-YG Girne’de olağanüstü kongreye gidiyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Merkez Yönetim Kurulu partinin Girne İlçe Örgütü’nden gelen talebi kabul etti. Girne İlçe Kongresi olağanüstü olarak 18 Eylül’de toplanıyor.

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Son zamanlarda partiye yönelik yurttaş ilgisinin artması yanı sıra yeni üye katılımlarının yoğunluk kazanması üzerine, bir yıl önce yapılan kongre ile iş başına gelen Girne ilçe Başkanı ve ilçe yönetiminin bir yılllık devrede partiye katılanların da görev alabilmesine olanak sağlamak maksadıyla, Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi yönündeki talebini dikkate alan Merkez Yönetim Kurulu talebi olumlu karşılayarak Girne İlçe Kongresi'nin olağanüstü olarak çağrılmasını uygun buldu. Buna göre 18 Eylül'de toplanacak kongrede İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Disiplin Kurulu ve İlçe Denetçileri seçimi de yapılacak.

2018 yılından beri TKP Girne İlçe Örgütü Başkanlığı görevini sürdüren Yurdaer Garip, "Olağanüstü kongre kararımızdan sonra şimdiden yeni ve eski üyelerden yönetim ve diğer kurullarda görev için onlarca müracaat aldık. İlgi büyük. Aramızda ilçe başkanlığı görevini de üstlenecek vasıflara sahip birçok arkadaşımız var. Partimiz örgütlülüğünün en üst seviyeye çıkması için üyelerin desteğini alabilecek bir başkan adayının çıkması durumunda, yeniden aday olmayarak gönül rahatlığıyla başkanlığı devredeceğim" dedi.

Koronavirüs koşullarına uyularak yapılması planlanan kongrenin yeni katılımların da etkisiyle coşkulu ve yüksek katılımlı geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TkpygKongre
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