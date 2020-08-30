TKP-YG Girne İlçe Başkanlığı'na Yurdaer Garip seçildi

Saat 19.30’da Girne ilçe merkezinde başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Divan Kurulu üyeliklerini Cennet Cerit ile Mustafa Akça yaptı.

TKP geleneğine büyük hizmetleri geçen merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, Tahsin Mertekçi, Sonay Adem, Osman Kızılova ve İbrahim Koreli'nin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Kıbrıslı Türk toplumunun kendi kendini yönetme iradesinin uzun yıllardır var olduğunu belirterek, nereden gelirse gelsin dış müdahalelere karşı olduklarının altını çizdi. Son haftalarda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler konusunda parti olarak duruşlarının diyalog ve barışçı yollardan geçtiğini vurgulayan Mehmet Çakıcı, MEB çakışmalarının çözüm şeklinin askeri güç kullanma veya savaş tehdidi olmaması gerektiğini kaydetti.

2018 Genel Seçim bildirgesinde yer verdikleri Tarım, Vergi, Kamu, reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye tüzüğü, Polisin sivile bağlanması, Sosyal konut ve ücretsiz üniversite projelerine duyulan ihtiyacı belirten Çakıcı, parti programlarının genel olarak canlılığını korumasına karşın günün toplumsal ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi üzerinde çalıştıklarının mesajını verdi.

Mehmet Çakıcı, Lefkoşa, Mağusa, İskele kongrelerini tamamladıklarını, Girne kongresini yapmak üzere toplandıklarını, Güzelyurt ve Lefke'de ise hazırlık çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2. Olağan kurultaya gitmeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sn. Mustafa Akıncı'yı aktif olarak desteklediklerini yineleyen TKP-YG Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ülkeyi erken seçimin beklediği öngörüsünü ortaya koyarak, "Bu ülkeninin aklı başında, bilim düşüncesini öne çıkaran ve yönetme kabiliyeti olan bir yönetime ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bizde bu seçeneği Kıbrıs Türk halkına bu seçimde parti olarak sunmak istiyoruz" dedi.

Girne İlçe Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen Yurdaer Garip de konuşmasına üyelere teşekkür ederek başladı. Garip, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, bu dönem içinde daha fazla çalışacaklarını söyledi. TKP’lilerin çok daha fazla insana ulaşarak üye sayısını artırdığını kaydeden Yurdaer Garip, emin ve kararlı adımlarla ilerlediklerini belirtti. Garip, hükümetin salgın döneminde aldığı kararları da eleştirerek, şu an önümüzde duran tablonun herkesi tehdit eder noktada olduğunu kaydetti. Sağlık sisteminde yıllardır var olan eksikliklerin özellikle bu dönemde çok daha fazla hissedildiğini ifade eden Yurdaer Garip, hükümetin seçim derdine düşerek, insan hayatını hiçe saydığını söyledi.

Raporların görüşülüp aklanması sonrasında yapılan seçimlerde Girne İlçe Örgütü Başkanlığına Yurdaer Garip seçilirken, İlçe Yönetim Kuruluşu şu isimlerden oluştu: Ayşegül Koçak, Ayşe Şahin, Geliz Bildağ, Damla Akça, Seral Çetindal, Hamza Çay, Mustafa Akça, Muhammet Gözay, Mehmet Acar, Ali Baş.

Disiplin Kurulu: Mustafa Ertanın, Önder Kalfa, Ertuğrul Bildağ. Yedek Üye: Nalan Garip. İlçe Denetçileri ise: Kemal Gözay, Oğuz Tanrısevdi'den oluştu.