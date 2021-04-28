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TKP YG: “Akıncı’ya yapılan topluma yapılmış kabul edilir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türkler için bir değer olduğunu ve ona yapılanın topluma yapılmış kabul edildiğini belirterek, “Yapılan küfür ve hakaretleri bütünüyle iade ederiz” dedi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:15
TKP YG: “Akıncı’ya yapılan topluma yapılmış kabul edilir”
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Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönlik açıklamalarını eleştirdiği açıklamasında, kullanılan kelimelerin “kanlı bıçaklı düşman” tarafından bile kullanılmasında sakınca görülecek nitelikte olduğunu belirtti.
Bazı çevrelerin Kıbrıslı Türklere yönelik saldırgan söylemlerinin gün geçtikçe arttığını, küfür ve hakarete varan konuşmaların Kıbrıs Türk halkını rencide ettiğini kaydeden Çakıcı, yaratılan bu infialin Türkiye ve KKTC arasındaki gelişmesi gereken ilişkileri de olumsuz etkilediğini söyledi.
Çakıcı açıklamasına şöyle devam etti:

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“Kavga ve saldırı siyaseti, belli ki yapay düşmanlar yaratarak ve onlara saldıran bir konumdan kaynaklanan bir enerjiden de beslenmekte. Zaman zaman da Kıbrıs bu faşizan kesimler için de önemlice bir malzeme olmakta ve kontrolsüz öfkelerini Kıbrıs Türk insanına da kusabilmekte. Her defasında nöbetçi bir faşist çıkarak Kıbrıs Türklerinin değerli insanlarına saldırabilmektedir. Bu kimi zaman Dr. Küçük’ten başlayarak Akıncı’ya kadar tüm toplum liderlerine saldırabilme cüretine kadar girebilmektedir. Her defasında “Nöbetçi Bir Faşist” çıkarak Kıbrıs Türklerine saldırabilmektedir”
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın karşılık vermemesinin onun sağlam karakterli duruşundan kaynaklandığını ifade eden Çakıcı, “İyi ki böyle bir seviye ve dünya görüşü ile aynı doğrultuda siyaset yapmıyoruz. Biz Kıbrıslı Türkler hoş görü anlayışımızla en sağından en soluna kadar tüm partilerimiz bir kardeşlik anlayışıyla demokratik mücadelemizi saygıyla sürdürmekteyiz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 28.04.2021 15:31
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