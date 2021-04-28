TKP YG: “Akıncı’ya yapılan topluma yapılmış kabul edilir”

Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönlik açıklamalarını eleştirdiği açıklamasında, kullanılan kelimelerin “kanlı bıçaklı düşman” tarafından bile kullanılmasında sakınca görülecek nitelikte olduğunu belirtti.

Bazı çevrelerin Kıbrıslı Türklere yönelik saldırgan söylemlerinin gün geçtikçe arttığını, küfür ve hakarete varan konuşmaların Kıbrıs Türk halkını rencide ettiğini kaydeden Çakıcı, yaratılan bu infialin Türkiye ve KKTC arasındaki gelişmesi gereken ilişkileri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Çakıcı açıklamasına şöyle devam etti:



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın karşılık vermemesinin onun sağlam karakterli duruşundan kaynaklandığını ifade eden Çakıcı, “İyi ki böyle bir seviye ve dünya görüşü ile aynı doğrultuda siyaset yapmıyoruz. Biz Kıbrıslı Türkler hoş görü anlayışımızla en sağından en soluna kadar tüm partilerimiz bir kardeşlik anlayışıyla demokratik mücadelemizi saygıyla sürdürmekteyiz” dedi.



