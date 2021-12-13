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TKP-YG, aday listesini açıkladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinde yarışacak adaylarını açıkladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 17:30
TKP-YG, aday listesini açıkladı

Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günkü ön seçimle belirlenip sıralanan milletvekili ve kontenjan adaylarının İlçelere göre tam listesi şöyle:

Lefkoşa İlçesi Adayları:

1. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K), 2. Ersen Sururi, 3. İlke Özgür Davulcu, 4. Zuhal Koreli, 5. Ayşe Buran, Sami Dayıoğlu, 7. İlker Balkır, 8. Ahmet Kablan, 9. Hakkı Demir, 10. Yalçın Ertrugan, 11. Naile Acar, 12. Fezile Özataç, 13. Korhan Şakir, 14. Yeşim Mertli, 15. İrfan Akar, 16. Meliha Melemendi

Gazimağusa İlçesi Adayları:

1. Mustafa Emiroğluları, 2. Asiye Beyaz, 3. Emin Soyal, 4. Hüseyin Hakansoy (K), 5. Umut Kadı, 6. Zeynep Dönmez, 7. Ayhan Çakıcı Eş, 8. Mahir Demir, 9. Yücel Yürük, 10. Ali Özaltın, 11. Emir Genç, 12. Ülkü Cengiz, 13. Azat Kızıl

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Girne İlçesi Adayları:

1. Yurdaer Garip, 2. Sevilay Dolmacı, 3. Seral Çetindal, 4. Salih Ataser, 5. Fatma Köroğlu, 6. Şefik Dereli, 7. Celil Akarpınar, 8. Muhammet Gözay, 9. Hülya Kasap, 10. Hüseyin Özdurak, 11. Gonca Çağlar Şar

İskele İlçesi Adayları:

1. Kemal Yıldız, 2. Hüsnü Arslanyürek, 3. Cennet Cerit, 4. İdris Koç, 5. Fatih Bulut

Güzelyurt İlçesi Adayları:

1. Dilek Say, 2. Gönül Kargılı, 3. Şifa Ulutaş,

Lefke İlçesi Adayları: 1.  Tayfur Demirci, 2. Hurşit Öztemiz

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Son Güncelleme: 13.12.2021 19:15
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