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“TKP-Yeni Güçler ile TDP’nin birleşmesi gündemde…”

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:27
“TKP-Yeni Güçler ile TDP’nin birleşmesi gündemde…”

 Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, geçmişi bir tarafa bırakıp, toplumdan gelen mesajı iyi okuyarak, TKP-Yeni Güçler ve TDP’nin birleşmesi gerektiğini söyledi. Çakıcı, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü, samimiyetle irade koyup formüller üzerinde çalışarak, tabandan  gelen sese kulak verdiklerini açıkladı.

Çakıcı, iki partinin birleşmesiyle oluşacak yeni yönetimin içinde bir görev almak istemediğini de ifade etti.

TKP-Yeni Güçler Mağusa ilçesi dayanışma yemeği geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Evi’nde gerçekleşti.

Partiden yapılan açıklamaya göre TKP-Yeni Güçler Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Ersen Sururi, ilçe Başkanı Umut Kadı, MYK, PM ve partililerin katıldığı yemekte ilçe adına Hüseyin Tuğcan söz alarak, TKP-Yeni Güçler Mağusa ilçe yönetiminin Parti Genel Merkezine iletilmek üzere hazırladığı ilçe kararını okudu.

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Kararda TKP-Yeni Güçler -TDP görüşmelerinde Genel Başkan ve görüşme heyetine tam destek belirtildi. Birleşmenin kurumsal olması ve yeni oluşacak yapının, yetkili yönetim kurullarında eşitlikçi temelde görevalınılması gerektiğine vurgu yapılan kararda, halkın son seçimlerde TKP -Yeni Güçler ve TDP’ye birleşin mesajı verdiği ve bu bağlamda, TKP Mağusa İlçe örgütünün  TKP-TDP birleşmesine tam destek verdiği kaydedildi.

-Çakıcı: “Toplumdan gelen mesaj iyi okunarak iki parti birleşmeli”

Yemekte söz alan TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP ve BDH’nın birleşmesiyle TDP’nin  kuruluş sürecine değinerek,  bu süreçte kendisinin de aktif rol alarak TDP’nin kurulduğunu ve kurucu başkanı olduğu söyleyen Çakıcı, TDP Genel Başkanı iken kendisinin seçimlerde oylarını artırıp var olan 3 milletvekili sayısını artıramaması durumunda parti başkanlığından istifa edeceği sözünü tuttuğunu belirtti.

Çakıcı, “başkanlıktan ayrıldığını hatırlatarak, daha sonra parti içinde kendisinin de tasvip etmediği birtakım istenmeyen olayların yaşandığını ancak parti yönetiminin yaşanan bu krizi yönetememesi ve sorunların daha da büyümesiyle seçimlere iki ayrı parti olarak girildiğini, son seçimlerde de her iki partinin baraj altı kalmasıyla bu durumdan en çok zarar görenin ise toplum olduğunu” söyledi.

Çakıcı, geçmişi bir tarafa bırakıp, toplumdan gelen mesajı iyi okuyarak, TKP-Yeni Güçler ve TDP’nin birleşmesi gerektiğini, birleşme için ise şu an görüşmelerin yapıldığını ve her iki tarafın da samimiyetle irade koyup formüller üzerinde çalışarak, tabandan gelen sese kulak verdiklerini dile getirdi.

Çakıcı, birleşmeyle oluşacak yeni yönetimin içinde bir görev almak istemediğini, birleşme sürecinde olduğu gibi birleşmeyle birlikte oluşacak yeni yönetimi destekleyeceğini söyleyerek, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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