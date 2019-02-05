TKP Yeni Güçler, Çağlayan bölgesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi olayını eleştirdi

SURURİ: “KERPİÇ EVLER KÜLTÜREL MİRASIMIZDIR; SAHİP ÇIKILMALIDIR”



“EVİN ÇÖKÜŞÜNDEN HÜKÜMET VE LTB SORUMLUDUR; BARANİ AİLESİNİN KAYIPLARI GİDERİLMELİDİR”



Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi konusunda açıklama yaparak, ailenin çökme sırasında evde bulunmamasının sevindirici olduğunu ancak Lefkoşa'da benzer durumda çok sayıda bina bulunmasının endişe verici olduğunu belirtti.



TKP YG Örgütten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi yaptığı açıklamada, “Kerpiç evler Lefkoşa'nin geçmişten gelen mimari özelliğini göstermesi bakımından önemsenmeli ve korunmalıdır. Ufuk Barani isimli yurttaşın ailesiyle birlikte yaşadığı ve geçtiğimiz gün aniden çöken iki katlı kerpiç ev de korunup bakılması gereken evlerden biriydi” dedi.



Kültürel miras anlamındaki bu evlerin devlet eliyle restorasyona tabi tutularak durumlarının iyileştirilmesi ve korunması gerektiğini vurgulayan Sururi, bu evlerle ilgili olarak devletin gerektiği şekilde bakım ve koruma yapmadığı durumlarda, özellikle kış aylarında oluşan nemlilik nedeniyle çökmelerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



Sururi şöyle devam etti:

“Tarihi değeri olan yapıların korunması sadece mal sahibine veya içinde ikamet eden kullanıcıya bırakılamaz. Bu durumdaki binaların yıkılıp yerine beton binalar yapılması yanlış olur. Zaten yasalarla engellenmektedir. Benzer şekilde restorasyonu da aslına uygun olması esas olduğundan titizlik isteyen ve bu nedenlerle oldukça pahalı olan bir durumdur.



Çağlayan bölgesindeki ev çökmesi olayında devlet adına Eski Eserler Dairesi ve yerel yönetim olarak Lefkoşa Türk Belediyesinin ihmalden kaynaklı sorumluluğu vardır.



Hükümeti ve Lefkoşa Türk Belediyesini kültürel miras nitelikle kerpiç evlere önem verip sahip çıkmaya çağırırken, ihmalleri sonucu evini kaybederek zarara uğrayan, evsiz ve eşyasız kalan Barani ailesine sahip çıkmaya ve kayıplarını gidermeye davet ederiz.”



