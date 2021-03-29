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TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali açıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi(TKP)Yeni Güçler’in Ozanköy’deki örgüt lokali törenle açıldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:10
TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali açıldı
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TKP’den  verilen bilgiye göre, lokalin açılış törenine Parti Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da katıldı. Çakıcı törende yaptığı konuşmada, hükümet ortağı üç partinin kendi iç kavgaları yüzünden vatandaşın sorunlarına odaklanamadığını savundu.

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TKP’nin hükümette henüz yer almayan bir parti olduğunu belirten Çakıcı, yapılması gereken çok iş bulunduğunu, kamu reformu, vergi reformu, tarım reformu, genel sağlık sigortası, şartlı tahliye tüzüğü, genel sicil affının bunlardan bir kaçı olduğunu, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam edeceklerini ve halktan destek istediklerini söyledi.  

Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip de,  Girne bölgesinde partiye yoğun katılım yaşandığını, 
ardından diğer yerleşim birimlerinde de örgüt çalışmalarının hızlandığını ve açılışların süreceği kaydetti.

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Son Güncelleme: 29.03.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali
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