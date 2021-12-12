banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
UBP'nin adayları belli oldu
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
KKTC'de bir ilk!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Koronavirüse bir can daha!
DP, TDP ve YDP bugün aday belirleme ve sıralama seçimi yapıyor
Seçim hazırlıkları sürüyor
banner404

TKP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı ziyaret etti

12 Aralık 2021 Pazar 16:30
TKP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı ziyaret etti

ÇAKICI: “TKP GİBİ GÜÇLÜ, KARARLI VE CESUR SİYASİ BİR YAPIYA İHTİYAÇ VARDIR”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke insanının zamlar ve dövizin önlenemeyen yükselişi sonrasında çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Kıbrıs Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyacı vardır. Bugün ki kavga ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır. Ülke kaynakları ancak bu kararlı ekonomik önlemlerle kurtarılabilir" dedi.

Güzelyurt Açık Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakıcı, çalışan esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Parti’den verilen bilgiye göre, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, MYK üyesi Zuhal Koreli, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ve diğer partililer, “25 Adımda Kurtuluş Manifestosu” isimli kitapçığı esnaf ve vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.

banner341
Güzelyurt halkı ve esnafının tüm ülkede yaşanan ekonomik krizi diğer ilçelere oranla çok daha ağır olarak hissettiklerini vurgulayan Çakıcı, "Ülke genelinde bir ekonomik kalkınma planına ve kaynağa ihtiyaç vardır. Özellikle Güzelyurt bölgesinin daha çok yatırım ve kaynağa ihtiyacı olduğu gün gibi ortadadır" dedi.

İnsanların alım gücünün gün geçtikçe daha çok düştüğüne vurgu yapan Çakıcı şöyle konuştu:

 “Şimdiki siyasi partiler ve temsilcileri koltuk ve makam peşindedir. Yapılması gereken ciddi icraatlardan korkak siyasiler yüzünden söz edilmiyor. Ciddi ekonomik bir kararlılığa ihtiyaç vardır. Bakınız bu hükümetler çeşitli korkuları nedeniyle kaçak sanal betlerden göz yumulduğu için vergi alınamıyor. Vergi reformu yapılmadığı için vergisini yüzde 0 ödeyen büyük şirketler var. Ödemesi gereken büyük şirketler dışında biz ezilen kesimler hepimiz ödüyoruz. Hepsi bitti halka vergileri artırma yoluna gitmeye çıkarıyorlar. Tarım Reformu hayata geçirilmediği için büyük birkaç tarım çiftçisi milyonlara varan destekler alıyor ancak küçük orta çiftçiler destekleri ise onları batıracak kadar çok düşüktür. Faiz Yasası hazırlanmadığı için banka sahipleri zenginleşirken insanlar mazbata mağduru oluyor. İnsanlarımız yüksek faizler altında döviz krizinin de etkisiyle daha çok eziliyorlar. Ayrıca döviz çok yükseldiği için insanlar ev, araba ve diğer taksitlerini ödeyemiyorlar. Hükümetse seçim dönemini kurtarmak için dövizle kiraları 3 aylığına sabitlemeye çalıştı. Korkak bir şekilde ben bu sterlini 12 ye sabitledim diyemedi. Bunu yapmazsak hepimiz batacağız. Uzun vadede de stabil para birimine Euro’ya geçmek gerekir. Bunları değiştirecek düzeltecek bir acil önlem planına ihtiyaç olduğu gerçeği ortada durmaktadır. Kıbrıs Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıyla bunları başarması gerekir"

Çakıcı, TKP'nin Kıbrıs Türk halkının kalan son alternatifi, denenmeyen tek parti olduğunu belirterek, "TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve projeleriyle Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Bunun için hep birlikte mücadele etmenin yollarını bulmalıyız. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bilinmelidir ki, biz TKP'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 12.12.2021 16:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs çevreyi talan etti!
Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs çevreyi talan etti!
GAÜ Akademisyenleri: “Özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunmak çok değerli”
GAÜ Akademisyenleri: “Özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunmak çok değerli”
TDP üyeleri sandık başına gitti
TDP üyeleri sandık başına gitti
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
Demokrat Parti’de üyeler, milletvekili adaylarını ve sıralarını belirlemek için oy kullanıyor
Demokrat Parti’de üyeler, milletvekili adaylarını ve sıralarını belirlemek için oy kullanıyor
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor
YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor
HP Lefkoşa ilçesi üyeleri biraraya geldi
HP Lefkoşa ilçesi üyeleri biraraya geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim