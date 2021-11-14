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TKP heyeti Bandabulya'yı gezdi

14 Kasım 2021 Pazar 16:45
TKP heyeti Bandabulya'yı gezdi

ÇAKICI: KAÇAK SANAL BETLER DEVLET TARAFINDAN VERGİLENDİRİLMELİDİR

 Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, piyasayı canlandıracak ekonomik politikalara gereksinim duyulduğunu belirterek, yasa dışı durumda olan sanal betlerin devlet tarafından vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Lefkoşa'da Bandabulya olarak bilinen Belediye Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı. Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, Lefkoşa İlçe Koordinatörü Ahmet Kaplan ve çok sayıda partili de, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.

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Mehmet Çakıcı, hükümetin alamadığı önlemler yüzünden alım gücü düşen insanların ekmeğe, tüp gaza, akaryakıta, elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sonrasında tükenme noktasına geldiğini söyledi. Orta direğin gerçek anlamda ezildiğini kaydeden Çakıcı, insanların alım gücünü artıracak icraatlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, piyasayı canlandıracak ekonomik politikalara gereksinim duyulduğunu vurguladı.

Çakıcı, bu ülkenin gelirinin Türkiye'den yalvararak para istemek olmadığını kaydederek, buradaki siyasetçinin aracı bir siyasetçi olmaması gerektiğini vurguladı. Çakıcı şöyle devam etti: " Eğer dik duracaksak, onurumuzla yaşayıp ezilmeyeceksek, silik durmayacaksak, bizim bir ekonomik düzene ihtiyacımız vardır. Kaynağın bir tanesi Vergi Reformu'dur. Vergi Reformu'nun içerisinde sanal betlerin vergilendirilmesi vardır. Yasa dışı durumda olan sanal betlerin devlet tarafından vergilendirilmesi gerekir. Bir diğer parçası ise ilanihaye vergi muafiyeti verilen büyük sektörlerin yeniden düzenlenme getirilerek vergilendirilmesidir. Bu ülkede yatırım yapan kim olursa olsun 5 yılı dolduran herkesin sonsuz vergi muafiyeti olamaz. 5 yılı dolduran herkes, Kurum ve Gelir Vergisi ödemelidir. Ezilen, dar gelirli kesimlerin desteklenerek sosyal adaletin sağlanması gerekir. TKP olarak bir gün hükümette yer alırsak ilk işimiz bu olacak. Haksızlık yaratan adaletsiz olarak sağlanan imkanlar  kaldırılacak" dedi.

Çakıcı “Bu ülkede büyük bir gelir kaynağı vardır. O da sanal betlerdir. Bu işletmeler belli ki kaçaktır. Yönetimdeki siyasetçiler de buna göz yumuyorlar. Çünkü bu işletmeler seçimlerde bu siyasetçileri besliyor. Kaçak betlerden toplanan gelir belli ki 2,5 milyar dolara vardı. Bu kaçak yapıya göz yumuluyor. Sonrada bizlere para yoktur diyorlar. Para yoktur denilerek ekmeğe bile zam yapmaya kalkıyorlar. Bu yapılanlar insanımıza zulümdür. Para bu ülkede vardır. Yeter ki alınması sağlansın. Bunun içinde güçlü bir siyasi partiye ihtiyaç vardır. O da TKP’dir. Bu kayıt dışı kaynaklar alınabilse bu ülkede başka hiçbir ek gelire ihtiyaç duyulmaz. Artık bu yapı değişmelidir. Bunun için ayağa kalkmalı ve mücadelemizi yükseltmeliyiz. Yurdumuzdan vazgeçemeyiz. Yarın artık bugündür” dedi.

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Son Güncelleme: 14.11.2021 17:48
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