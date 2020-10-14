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TKP: Halk demokrasiye sahip çıkıp, 2.turda sandığa gitmeli

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, yıllardır eylem şekli olarak denenen sandık boykotunun başarıya ulaşmadığının görüldüğünü belirterek, halka demokrasiye sahip çıkarak 2. turda sandığa gitme çağrısı yaptı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:03
TKP: Halk demokrasiye sahip çıkıp, 2.turda sandığa gitmeli
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Yeni Bakış Web Tv'de Kazım Denizci ile Yaşamın İçinden programında konuşan Ersen Sururi, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sururi, TKP-YG Parti Meclisi olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın adaylığını açıklamasının hemen arkasından bütün partilerden önce aktif olarak destekleme kararı aldıklarını ve yapılan ilk tur seçimde de desteklerinin Sn. Akıncı'ya olduğunu söyledi. Ersen Sururi, "Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez ve örgütlerimizde çalışmaya devam ediyoruz. TKP-YG Merkez Yönetim Kurulu olarak önceki akşam yaptığımız toplantıda, Sn. Mustafa Akıncı'yı 2. turda da destekleme kararı aldık ve bu kararı kamuoyuyla da paylaştık" dedi. Sn. Mustafa Akıncı'nın diğer partilerden destek arayışlarına başladığını belirten Sururi, bu noktada CTP Parti Meclisi'nin aldığı karar ve diğer partilerin vereceği desteğin çok önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin dünyada baş gösteren Koronavirüs sebebiyle ertelendiğini, bu konunun zaten aylardır tartışılıp konuşulduğunu, geldiğimiz aşamada karar gününün seçim sandıkları olduğunu söyledi.

Sururi, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1.turunda sandığa gitmeyen ciddi bir kesim olduğunu belirterek, bunun virüs dolayısla yaşanan süreç ve insanlarımızın içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan kaynaklandığını dile getirdi. İnsanların geçim derdinde olduğunu yaşadığımız süreçte sağlık ve ekonomik sistemin çöküş yaşadığını pandemi sürecinde bunun daha fazla görüldüğünü kaydeden Sururi, hükümet edenlerin toplumun sağlığını düşünmesi gerekirken, rant peşinde koşarak kumarhanelerin açıldığını ve denetimsiz, kontrolsüz bir şekilde giriş çıkışlara izin verildiğini, tüm bunların salgının yeniden çoğalmasına neden olduğunu söyledi. Ersen Sururi, sandığa gitmemenin yıllardır bir eylem şekli olarak kullanıldığını da kaydederek, defalarca denendiğini ve başarıya ulaşmadığını, başka eylem şekillerinin denenmesi gerektiğini, parti olarak halka 2. turda sandığa gitme çağrısı yaptıklarını, partilerin de artık biz demekten vazgeçip hepimiz diyerek federasyon, adalet, barış temelinde ortak paydalarda birleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Ersen Sururi, Akıncı'nın bu son seçimi olduğunu, kazanması halinde kurtuluş, özgürlük Kıbrıs Türkünün varoluşu barış ve federal çözüm yolunda toplumsal güçleri de arkasına alarak daha çok özgüven ve kararlılıkla başarıya ulaşacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1.turundan herkesin ders çıkarması gerektiğini ifade eden Sururi, bireysel menfaetler yerine toplumun hak ve çıkarları doğrultusunda birlik olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılan müdahalelere de işaret eden Sururi, suyun gelmesi, Maraş açılımının seçim ve propaganda malzemesi olarak kullanılması ayrıca seçime 2 gün kala binlerce kişinin hesabına aktarılan paraların seçimlere dolaylı olarak müdahale anlamı taşıdığını, yıllardır gizli şekilde yapıldığı bilinen bu işlerin, ilk defa açık bir şekilde toplumun gözüne sokularak yapıldığını, Kıbrıs Türk halkının da gereken cevabı 2. turda vereceğini söyledi. Toplumun yıllardır hükümet edenlere karşı güvensiz olduğunu dile getiren Sururi, halkın artık beceriksiz yönetimlere 'dur deme zamanının' geldiğini söyledi.

Ülkemizde Kültür- Sanat konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Sururi, Koronavirüs sürecinde tiyatro, konser ve sanatsal bir çok etkinliğin sekteye uğradığını söyledi. Ersen Sururi, bu süreçte toplumun sanattan uzak kaldığını belirterek, geçimini müzikten sağlayan bir çok kişinin de zor durumda kaldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
TkpKktc Ikinci Tur Cumhurbaşkanlığı SeçimiErsen Sururi
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