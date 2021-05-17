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TKÖD, uyuşturucu tesiri altında araç kullanımını engelleyecek yasanın Meclis’ten geçirilmesini istedi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yazılı açıklama yaptı..

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00
TKÖD, uyuşturucu tesiri altında araç kullanımını engelleyecek yasanın Meclis’ten geçirilmesini istedi
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Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafik kazalarında uyuşturucu madde kullanımının da etkili olduğunun gözden kaçırıldığını belirterek 9 aydır Meclis’te görüşülmeyi bekleyen, sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmasını engelleyecek Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşmasını istedi.

TKÖD Başkanı Avcı yazılı açıklamasında, birçok kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiği şeklindeki haberlere işaret ederek güvenli sürüşü becerememe ve uyuşturucu kullanma gibi kaza nedenlerinin gözden kaçırıldığını belirtti.

Polis ekiplerinin şüpheli hareketlerinden dolayı araçları durdurup yaptığı aramada sürücünün cebinde ve aracında uyuşturucu madde veya uyuşturucu içeren sigara bulunduğu haberlerine de dikkat çeken Avcı, ayrıca düzenlenen bazı partilerde de uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti.

 “Yani uyuşturucu maddeler araç sürerken de toplu yerlerde de kullanılmaktadır” diyen Avcı, şöyle devam etti:

“Aracında ve cebinde uyuşturucu bulunan sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullandıkları, uyuşturucu madde kullanılan partiden sonra kanındaki uyuşturucu madde tesiri altında aracı sürerek evine dönüleceği gözden kaçırılmaktadır.

Yasal düzenleme dokuz aydan beri Meclis’te görüşülmediği için sürücü kanına bakılamamakta, tutuklanma ve ehliyetine el konulmadığı için de uyuşturucu tesiri ile yollarımızda araç kullanma imkanı devam etmektedir.”

“YOL GÜVENLİĞİ YASASI BEKLİYOR”

Sürücülerde uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmayı engelleyecek, Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 12 Ağustos 2020 tarihinden bu yana dokuz aydır Cumhuriyet Meclisi’nde raflarda bekletildiğine dikkat çeken Avcı, “Yollarımızdaki güvenliğimizi sağlamak asli görevi olan devlet yetkilileri ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki milletvekilleri, Yol Güvenliği Yasası’na Meclis’te dokuz aydan beri dokunmuyorsa, uygulanması için uğraş verilmiyorsa, irade kullanılmıyorsa yol güvenliğinden ve uyuşturucu ile mücadeleden bahsedilmesi mümkün olmamalıdır” dedi.

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Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen yasal düzenlemenin engellemelere rağmen bir yılda tamamlanabildiğini bildiren Avcı, yasa yürürlüğe girse bile Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli cihazların alımı, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarı’nın malzeme temini için de bir süreye ihtiyaç olacağına işaret etti.

Avcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreler zarfında ise yollarda, arkamızda her zaman uyuşturucu tesiri altında bir araç sürücünün kullandığı araç da olabilecektir.

Para kazanma gerekçe gösterilerek uyuşturucu bitkilerin yasal olarak üretilmesi savunulan ülkemizde, sürücülerde uyuşturucu testi yapılma yasası engellenmektedir.

Alınan ihbar üzerine uyuşturucu madde aramaya gidilen yerlerde kimlerin olabileceği tahmin edilmektedir. Ama yolda kaza yapan veya şüpheli görülenin önceden kim olduğunu tahmin etmek zordur. Yasa bu nedenle, yıllardan beridir ve hazırlanma döneminde de hep engellendi.

“ZARARI HAYATINI YOLLARDA ÖLENLER ÖDÜYOR”

Yasa yapıcı Meclisimizin Yol Güvenliği Yasası’nı dokuz aydan beri raflarda tutması, yasanın görüşülmemesi sadece uyuşturucu satan ve kullananlara yaramaktadır. Zararını ise yollarda uyuşturucu tesiri altında araç kullananlar tarafından hayatlarını kaybedenler ödemek durumundadır.

Yol güvenliğine katkı koyacak, insan hayatını kurtaracak, uyuşturucu madde kullanımını kısıtlayacak yasanın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesini sağlamak için Meclis önünde eylem yapılması mı gerekiyor?”

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, tüm milletvekillerinin, dokuz aydır bekletilen Yol Güvenliği Yasası’nın Meclis’te görüşülmesi ve yasallaşması için ivedilik kararı alınması çağrısında bulunarak “Böyle bir yasanın yürürlükte olmaması bir devlet için kara leke olarak dikkat çekmektedir” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 10:22
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Tesiri Altında Araç KullanımıMehmet Zeki AvcıTköd
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