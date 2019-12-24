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TKÖD: “Sigorta düzenlemeleri sadece para toplamaya yönelik aldatmaca”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), trafik sigortalarıyla ilgili yasa ve tüzüğün, para toplamaya yönelik olduğunu savunarak Aralık 2018’de geçirilen yasa ile Aralık 2019’da hazırlanan tüzüğün birbiriyle çeliştiğini kaydetti.

TKÖD: “Sigorta düzenlemeleri sadece para toplamaya yönelik aldatmaca”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), trafik sigortalarıyla ilgili yasa ve tüzüğün, para toplamaya yönelik olduğunu savunarak Aralık 2018’de geçirilen yasa ile Aralık 2019’da hazırlanan tüzüğün birbiriyle çeliştiğini kaydetti.

24 Aralık 2019 Salı 07:56
TKÖD: “Sigorta düzenlemeleri sadece para toplamaya yönelik aldatmaca”

 Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), trafik sigortalarıyla ilgili yasa ve tüzüğün, para toplamaya yönelik olduğunu savunarak Aralık 2018’de geçirilen yasa ile Aralık 2019’da hazırlanan tüzüğün birbiriyle çeliştiğini kaydetti.

Dernek, araç sigortası yasa ve tüzüğünün, kazaları önlemeyi değil, vatandaştan daha çok para toplayıp az para vererek sigorta şirketlerini korumayı hedeflediği görüşünü de belirtti.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yazılı açıklamasında, Aralık 2018’de milletvekillerinin onayıyla yürürlüğe giren Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasası’nın sadece para toplamaya yönelik bir aldatmaca olduğu görüşünü belirterek trafikte kazaların azalmasına, can kayıplarının önlenmesine yönelik olmadığının yasanın genel gerekçesinde açıkça belirtildiğini savundu.

Avcı, tasarının genel gerekçesinde “kişilerin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile yükümlülerin, poliçe maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla azami miktarlarının değiştirilmesi, mal zararları ile ilgili azami miktarların ise günümüz koşullarına uygun olarak değiştirilmesi amacı ile değişiklik yapıldığının belirtildiğini” kaydetti.

Bu yasa gerekçesi ile sigorta şirketlerinin kazada ödemeleri gereken para miktarlarının düşürüldüğünü belirten Avcı, “En acı tarafı ise ölümlü kazada suçsuz ölenlerin tarafına verilecek tazminat miktarında da parasal değerini düşürmüşlerdi. Bunu da primleri yükseltmemek için yapıldığı bakanlık tarafından yasaya yazılmış, milletvekilleri de onaylamıştı” ifadelerine yer verdi.

“Yasada yolcu taşıyan toplu taşıma araçları, taksi, minibüs ve otobüslerde,  olay başına kişilerin ölümü veya bedeni zarara uğraması halinde ödenen 5 milyon Euro, 150 milyon TL’ye, diğer araçlarda ise meydana gelen ölüm veya bedensel zarara uğrayanlara ödenecek miktar 8 milyon TL’ye düşürülmüştü” diyen Avcı, yasada gerekçe olarak, poliçe maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini de savundu.

TÜZÜĞE ELEŞTİRİ

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TKÖD Başkanı Avcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aralık 2019’da ise aynı makamın yaptığı ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek yeni tüzükle, tüm araç sigorta zorunlu trafik sigortası taban fiyatlarına zam geldi. Sigorta primlerinde belli miktarın altına düşülmesi de engellenerek rekabet de engelleniyor. Getirilen zammın yüzde 45 olduğu gazetelerde yayımlandı.

Kaza yapanlara da daha çok prim ödemenin getirileceği de duyurulan yeni sistemde kaza yapanlara caydırıcı etkisinden bahsedilmektedir.

“YENİYMİŞ GİBİ SUNULARAK UMUT POMPALANDI”

Kaza yapandan daha çok prim alınması zaten sistemde vardı, yeniymiş gibi tekrar sunularak umut pompalanmıştır. Yapılan gazete açıklamasında bu sistemle kaza yapmayı alışkanlık haline getirenlerin parasal ödeneklerinin artırılarak caydırıcı olacağı belirtilmiştir. Ancak ülkemizin acı gerçeği tehlike arz etmeyi alışkanlık haline getirenler yılda bir defa ödeyeceği bir miktar paradan korkmazlar, tüm sürücüler ehliyeti kaybetmekten korkarlar.”

“TEHLİKELİ SÜRÜCÜLERİ ÖNLEMENİN YOLU CEZA PUANI ARTIŞI”

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafikte tehlikeli sürücüleri önlenmenin doğru yolunun, herkese prim artırarak değil, ceza puanlarını artırarak ehliyetin kaybedilme korkusu verilmesi olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 24.12.2019 12:14
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