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TİS’e uymayan 3 Yönetim Kurulu üyesi yüzünden Li-Koop’a uyarı ve ceza yağıyor

12 Aralık 2022 Pazartesi 19:37
TİS’e uymayan 3 Yönetim Kurulu üyesi yüzünden Li-Koop’a uyarı ve ceza yağıyor

Lefkoşa İktisat Kooperatifi’ndeki (Li-Koop) bazı yönetim kurulu üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi‘ne (TİS) uymaması ve çalışan haklarını gasp etmesi üzerine Li-Koop’a ceza yağdığını söyleyen yönetim kurulu üyeleri İlke Özgür Davulcu ve Halil İbrahim Bulutbeyaz; kurumu zarara uğratan yöneticilerin yasada belirtildiği gibi ‘zararı kendilerinin karşılamaları’ için Mukayyitliği göreve çağıracaklarını duyurdu

Davulcu & Bulutbeyaz: Çalışma Dairesi müfettişlerinin yaptığı denetim üzerine kooperatifimize uyarılar yağdı

Davulcu ve Bulutbeyaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada; “Bilindiği gibi Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) uzaktan kumandalı 3 yönetim kurulu üyesi yasal hiçbir engeli bulunmadığı kanıtlanan ve altında tüm Yönetim Kurulu’nun imzası bulunan Toplu İş Sözleşmesi (TİS)’ne uymadılar ve çalışanların hakları gasp edildi” diyerek ilgili konu anımsatıldı.

“Şikayet üzerine, müfettişler tarafından yapılan teftiş sonucunda çalışanların şikayeti doğal olarak haklı bulundu”

“Çalışma Dairesi müfettişlerinin yaptığı denetim üzerine kooperatifimize uyarılar yağdı” diye konuşan Yönetim Kurulu üyeleri; Kooperatifteki çalışanların haklarının gasp edildiği, maaşlarının eksik ödendiği ve TİS’le elde ettikleri diğer sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi’ne doğal olarak şikayette bulunduklarını belirtti.  Şikayet üzerine, müfettişler tarafından yapılan teftiş sonucunda çalışanların şikayetinin haklı bulunduğunu aktaran üyeler şöyle devam etti:

“TİS’İN mahkeme kararından sonra Çalışma Bakanlığı tarafından da geçerli ve yürürlükte olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu”

“Toplu İş Sözleşmesi’nin mahkeme kararından sonra Çalışma Bakanlığı tarafından da geçerli ve yürürlükte olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.Üzülerek belirtmeliyiz ki bizler, bu konu hakkında olağanüstü toplantı çağırıp kooperatifimizin yasalarda belirtilen para cezalarına çarptırılma noktasına geldiğini ve daha da kötüsü dayanışma temelinde kurulan güzide kuruluşumuzu çalışanlarının haklarını gasp eden bir Kooperatif konumuna soktuklarını dile getirdik.

“Bu 3 YK üyesi; bilindik martavalları okuyarak boş siyasi girdaplarda tanıdık bulma telaşıyla debeleniyor”

Maalesef bilinen bu 3 YK üyesi uyarılarımızı yine kulak arkası ederek kooperatifi zarara uğratma pahasına bilindik martavalları okuyarak boş siyasi girdaplarda tanıdık bulma telaşıyla debelenmektedir. Ne yazık ki Çalışma Dairesi tarafından verilen yazılı uyarıdaki 9 Aralık 2022 dolmuştur. Ödenecek para cezaları nedeniyle kooperatifimiz zarara uğratılmıştır.

“Sebep oldukları zararın kendileri tarafından karşılanması için mukayyitliği göreve davet edeceğiz”

Şimdi kooperatifimiz önce cezaları, sonra çalışanların haklarını ödeme noktasına getirilmiştir. Bizler iki yönetim kurulu üyesi olarak fasıl 114 tahtında açıkça belirtildiği gibi, “kurumu zarara uğratan yöneticilerin sebep oldukları zarar ve ziyanın kendileri tarafından karşılanması” için derhal mukayyitliği göreve davet edeceğiz.

“Hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz”

Bu üç YK üyesinin sebep olduğu cezaların onlardan tahsil edilmesi için hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilmesini isteriz. Çalışanlarımıza ve kooperatif üyelerine/ortaklarına böyle bir süreç yaşatılmasını önleyemediğimiz nedeniyle tekrardan özür dileriz.”

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