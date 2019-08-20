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Tirmen İle Yamaçköy’de Düşen Yıldırım Yangına Neden Oldu

ÇIKAN YANGINDA 90 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Tirmen İle Yamaçköy’de Düşen Yıldırım Yangına Neden Oldu

ÇIKAN YANGINDA 90 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

20 Ağustos 2019 Salı 14:46
Tirmen İle Yamaçköy’de Düşen Yıldırım Yangına Neden Oldu

ÇIKAN YANGINDA 90 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

PARK VE SEYİR HALİNDEKİ İKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI… ARAÇLARDAN BİRİ KISMEN, DİĞERİ TAMAMEN YANDI
Lefkoşa, 20 Ağustos 19 : Tirmen ile Yamaçköy arasındaki ormanlık alanda dün yıldırım nedeniyle çıkan yangında 90 ağaç zarar gördü. Park ve seyir halindeki iki araçta bugün çıkan yangında ise araçlardan biri kısmen, diğeri tamamen yandı.  
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tirmen ile Yamaçköy arasındaki ormanlık alana dün öğleden sonra düşen yıldırım yangına neden oldu. Bitki örtüsü ve 90 çam ağacın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ARAÇ YANGINI
Girne’de bu sabahın ilk saatlerinde park halindeki araçta yangın çıktı. 
Polisin verdiği bilgiye göre, Şair Nedim Sokak üzerindeki iş yerine ait park yerindeki Emrah Tumay’ın sorumluluğundaki EN 022 plakalı araç yandı. Park halindeyken alev alan aracın aküsü ve elektrik aksamları tamamen, kaput kısmı ise kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına aracın elektrik aksamlarındaki kısa devrenin neden olduğu açıklandı. 

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YOLDA ALEV ALAN ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Öte yandan bugün öğleden sonra Lefkoşa - Girne anayolunda, Girne’ye doğru seyreden Başak Kalfaoğlu yönetimindeki TPT 546 plakalı araç, Ciklos mevkiinde alev aldı.
Motor bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın aracı küle çevirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.
(RÇ/FEZ)
 

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