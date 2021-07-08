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Tırın dorsesinde bulunan mermerler yola devrildi

08 Temmuz 2021 Perşembe 18:52
Tırın dorsesinde bulunan mermerler yola devrildi

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Gazimağusa'da bugün saat 15.20 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi önlerinde, Gazimağusa’da sakin Melik Güveli (E-53) yönetimindeki NS 406 plakalı çekici ve arkasında bulunan 250*150 ebatlarında 94 adet mermer (26 ton) yüklü dorse ile Dedeoğlu Çemberi istikametine doğru seyrederken, Yaşam Hastanesi önlerine geldiğinde, NS 406 Plakalı tır araca bağlı dorsenin yerinden çıkması sonucu, dorse üzerinde bulunan 94 adet mermer yere düştü. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmamakla birlikte, mermerlerin çoğunda hasar oluştu. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor

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