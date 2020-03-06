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Tıp Haftası Etkinlikleri 9-14 Mart’ta

Lefkoşa, 6 Mart 20 : Tıp Haftası etkinlikleri 9 ile 14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Tıp Haftası Etkinlikleri 9-14 Mart’ta

Lefkoşa, 6 Mart 20 : Tıp Haftası etkinlikleri 9 ile 14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

06 Mart 2020 Cuma 14:02
Tıp Haftası Etkinlikleri 9-14 Mart’ta
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Lefkoşa, 6 Mart 20 : Tıp Haftası etkinlikleri 9 ile 14 Mart tarihleri arasında yapılacak.
14 Mart Tıp Haftası pazartesi saat 10.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasındaki basın toplantısıyla başlayacak.
İLK ETKİNLİK İŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ
KTTB’den verilen bilgiye göre, İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Hastaneler sempozyumu çarşamba saat 16.00’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde (KTTB) düzenlenecek.
DÜNYA BÖBREK GÜNÜ
Dünya Böbrek Günü etkinliği Perşembe günü yapılacak. Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği iş birliği ile düzenlenecek etkinlik kapsamında bisiklet sürüşü ve okul ziyaretleri olacak. 
TIP TÖRENİ

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Tıp töreni cuma günü saat 10.00’da olacak. KTTB’deki törende meslekte 50. ve 25. hizmet yılını dolduran üyelere plaket ve onur belgeleri de takdim edilecek.    
50.  hizmet yılını dolduran 1970 yılı mezunları şöyle:
“Dr. Ahmet Civisilli, Dr. Ahmet Kirişoğlu, Dr. Alpay Alpman, Dr. Aytekin Çolakoğlu, Dr. Fatma Galip, Dr. Hasan Bozer, Dr. Mehmet Albayrak, Dr. Meral Albayrak, Dr. Mustafa Hami, Dt. Özgül Albayrak, Dr. Sait Kenan, Dt. Zekai Yeşiladali  ve Dr. Sonay Bozer. “
25. hizmet yılını dolduran 1995 yılı mezunları şu şekilde: 
“Dr. Arif Ersoy, Dr. Beyhan Berova , Dr. Bircan Kavaz , Dr. Dervişe Şah Tunççevik, Dr. Düriye Deren Oygar , Dr. Erkut Aşıcıoğlu, Dr. Halil Uzuner, Dr. Hatice Arslan, Dr. İbrahim Çavuşoğlu, Dr. Kalbim Arslan, Dr. Kandemir Berova, Dr. Latif Abbasoğlu, Dr. Mert Taşkın, Dr. Mustafa Hasoğlan, Dr. Ogün OLAY, Dr. Özdemir Berova, Dr. Ramazan Karaköse , Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Sevgi Sezenler, Dr. Sıdıka Taşeloğlu, Dr. Şerife Göksu.”
Etkinlikler, 14 Mart Cumartesi saat 14.00’te KTTB’de düzenlenecek “Diyabetli Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığı” konferansıyla tamamlanacak.
(RÇ/HÖ)
 

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