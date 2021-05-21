Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Tuncay Güçlü oldu

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı, Biyokimya Uzmanı Tuncay Güçlü oldu.

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Genel Kurulu yapıldı. Lefkoşa’da yapılan seçimli genel kurul toplantısında derneğin yeni yonetim kurulu üyeleri seçildi.

Dernek yönetim kurulu üyeleri şöyle:

“Baskan Biyokimya Uzmanı Tuncay Güçlü, Asbaskan Biyokimya Uzmanı Metin Erduran, Sekreter Mikrobiyoloji Uzmanı İrfan Dorak, Veznedar Biyokimya Uzmanı Müge Yücetürk, faal üye Biyokimya Uzmanı Oyper Cam.”

Dernek başkanı seçilen Tuncay Güçlü, yaptığı açıklamada, uzman laboratuvarların haklarını korumak için çaba sarfedeceğini ve Koronavirüs salgınında uzman laboratuvarlar olarak Sağlık Bakanlığı’na her türlü yardım ve desteği sağlayabilmek için tüm gücüyle çalışacaklarını belirtti.