Tıp-İş’ten tablet bağışı

DİREKTÖR: “ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT TANINMASINA KATKI KOYMAK VE FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), çocukların uzaktan eğitimine katkı sağlamak üzere tablet bağışında bulundu.

Tıp-İş’ten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ne tablet bağışlandı. Bağışla ilgili konuşan Tıp-İş Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nafiya Direktör, çocuklara eşit fırsat tanınmasına katkı koymak ve farkındalık yaratmak için tablet bağışında bulunduklarını söyledi.

Direktör, bir tablet vermenin, bir çocuğa eğitim hakkını vermek demek olduğunu vurguladı.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ne kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür eden Dr. Nafiya Direktör, “Bu sorumluluk hepimizindir” dedi.

Tıp-İş Yönetim Kurulu üyesi de olan Evrensel Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nesil Bayraktar, iki sivil toplum örgütünün iş birliğinin hükümete, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını istedi.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı ve Çocuk Hakları Uzmanı Av. Laden Asilzade, Tıp-İş yönetim kurulu ve tüm üyelerine yapmış oldukları bağış için teşekkür etti.

Direktör, Bayraktar ve Asilzade, konuşmalarında her çocuğun eşit hakları olduğu belirterek, sağlık, eğitim gibi alanlarda bu eşitliğin sağlanması için çaba harcadıklarını belirtti, iş birliği ve dayanışma vurgusunda bulundu.