Tıp-iş’ten, Nur Nadir'e kınama

Tıp-İş yaptığı açıklamada, COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıldır toplumsal bir mücadele verildiğini, toplumun hem sağlık hem de ekonomi alanlarında derin yaralar aldığını, insanların hastalanıp, hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Bu süreç boyunca özgür basın emekçilerinin toplumun bilinçlendirilmesine son derece önemli katkılar yapmakla kalmayıp, mesai saati mevhumu olmaksızın görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Tıp-İş, “sürece hiçbir katkısı olmayan bazı çevrelerin” hem basın emekçilerine “haddini aşan” ithamlarda bulunduğunu hem de Covid-19 hasta ve temaslılarıyla alay ettiğini kaydetti.





