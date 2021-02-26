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Tıp-iş’ten, Nur Nadir'e kınama

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (Tıp-İş), basın emekçileri ve Covid-19 hastaları ile ilgili bir medya kurumu yöneticisinin yapmış olduğu ithamları kınadığını duyurdu.

26 Şubat 2021 Cuma 16:20
Tıp-iş’ten, Nur Nadir'e kınama
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Tıp-İş yaptığı açıklamada,  COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıldır toplumsal bir mücadele verildiğini, toplumun hem sağlık hem de ekonomi alanlarında derin yaralar aldığını, insanların hastalanıp, hayatlarını kaybettiğini belirtti. 
Bu süreç boyunca özgür basın emekçilerinin toplumun bilinçlendirilmesine son derece önemli katkılar yapmakla kalmayıp, mesai saati mevhumu olmaksızın görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Tıp-İş, “sürece hiçbir katkısı olmayan bazı çevrelerin” hem basın emekçilerine “haddini aşan” ithamlarda bulunduğunu hem de Covid-19 hasta ve temaslılarıyla alay ettiğini kaydetti. 

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Tıp-İş, bu tür “çirkin” saldırıları kınadıklarını, özgür basının ve tüm hastaların yanında olduklarını bildirdi.

 

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Son Güncelleme: 26.02.2021 17:42
Anahtar Kelimeler:
Nur NadirTıpiş
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