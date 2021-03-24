banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
3 çocuklu bu anne şimdi ne yapsın…
3 çocuklu bu anne şimdi...
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

TIP-İŞ yarın eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu sağlık merkezlerine gereken yatırımların ve istihdamların yapılmamasını protesto için yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde 3 saatlik uyarı grev kararı aldığını duyurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 21:45
TIP-İŞ yarın eyleme gidiyor
banner337

Tıp-İş Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında “idareyi bir kez daha uyarmak ve sıralanan sorunlarla ilgili çözüm bulunması” amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri verilmeyeceği kaydedildi.

Acil Servis, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia, 112, Yoğun Bakım,  ameliyathane ve yatan hasta hizmetleri ise devam edecek.

Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş’in açıklamasında, “Kamu sağlık merkezlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve hekimlerin iş güvenceli olarak çalıştırılmasının sağlanması için kadroların münhal ilan edilmesiyle ilgili idare gereken somut adımları atmadığı takdirde eylemlilik sürecimizi artıracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

banner341
Covid-19 pandemisi sürecinde yurttaşların her geçen gün gittikçe daha çok ihtyaç duyduğu kamu sağlık merkezlerine gerekli yatırımların yapılmadığı, hekimlerin sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaparken aynı zamanda yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve alt yapı eksiklikleriyle de mücadele ettiği belirtilen Tıp-İş açıklamasında şöyle denildi:

“Tüm bunlarla birlikte son 5 yıldır kamuya hekim istihdamı için tek bir kadro bile açılmamıştır. Yürürlükte bulunan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasaları’nda onlarca boş hekim kadrosu olmasına rağmen hükümetler hekimleri kadrolu çalıştırmak yerine iş güvencesiz çalıştırma yoluna gitmektedir.

Hekimlik onuru ayaklar altına alınmıştır ki bu en çok hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürme riski taşımaktadır. Her türlü riske rağmen kamu sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz şekilde devam etmesi için nöbet ücretleri bile ödenmeden iş güvencesiz olarak çalıştırılan meslektaşlarımız teker teker kamudan ayrılmaktadır.”

banner360
Son Güncelleme: 24.03.2021 23:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti
KKTC'de 48 yeni vaka
KKTC'de 48 yeni vaka
17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı
17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Tatar HP Genel Başkanı Özersay ve heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar HP Genel Başkanı Özersay ve heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay’ı kabul etti
Yağmurlu hava sürecek
Yağmurlu hava sürecek
Çalışma İzin Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yenişehir’deki hizmet binasına taşındı
Çalışma İzin Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yenişehir’deki hizmet binasına taşındı
Saner: “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraşıyoruz”
Saner: “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraşıyoruz”
16 Yaşındaki kıza 3 kişi tecavüz etmiş!
16 Yaşındaki kıza 3 kişi tecavüz etmiş!
Arıklı: “YDP erken seçimden kaçmaz”
Arıklı: “YDP erken seçimden kaçmaz”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim