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Tıp-iş'ten grev uyarısı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yazılı açıklama yaptı..

19 Şubat 2021 Cuma 13:45
Tıp-iş'ten grev uyarısı
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi. Sendika, Pazartesi gününe kadar, nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmeti sunulabilmesi için adım atılmaması halinde, genel grev dahil her türlü sendikal eylem yoluna gidilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

“YURTTAŞIN TEK SAĞLIK SORUNU COVID DEĞİL”

Konuyla ilgili Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli ve Müsteşarı Sayın Ali Çaygür, kamu sağlık hizmetlerini organize etme yetisini tamamen yitirmiştir” iddiasında bulunuldu ve yurttaşların tek sağlık sorununun covid-19 olmadığı ancak bu durumun görmezden gelindiği savunuldu.

Tıp-İş’in aylardır Sağlık Bakanlığı’na hem covid-19 hastaları hem diğer hastaların sağlık hizmetlerinde kesinti yaşanmaması için organizasyon ve alt yapı hazırlığı çağrısı yaptığı ve bu doğrultuda hizmet vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak karşımızdaki zihniyet PCR organizasyonunu bile yapamayan, toplumun her türlü ekonomik kaybına rağmen yarattıkları kapanma dönemlerinde çeşitli bahanelerle toplum taraması yapamayan, aşı uygulamasında dahi kişisel çıkarlarını önceleyerek kronik hastalarımızı bile aşılamayan bir yapıdadır. Bu zihniyet kendi beceri yoksunluklarını sadece çalışanların ve yurttaşların boynuna asmayı alışkanlık haline getirmiştir.”

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Sağlık hizmetlerinin günlük covid-19 vaka sayısı ile sınırlı olmadığı vurgulanan açıklamada, tedavi ve ameliyat bekleyen yüzlerce kanser hastası, kalp hastası, nakil hastası ve daha pek çok hasta bulunduğu kaydedildi.

“PANDEMİ İÇİN İSTİHDAM EDİLEN HEKİMLER SEÇİM BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK MERKEZİNE GÖREVLENDİRİLDİ”

Tıp-İş açıklamasında “Geçtiğimiz hafta kamuya sözleşmeli olarak pandemide çalışmak üzere istihdam edilen hekimlerin bir kısmı Sayın Sağlık Bakanı’nın kendi seçim bölgesindeki sağlık merkezinde görevlendirilmiştir” iddiasına da yer verildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi başta olmak üzere acil servislerin hekim eksiliği nedeniyle çökmeye yüz tuttuğu savunulan açıklamada, “Alt yapısı bile düzenlenmeyen pandemi otellerine 30 haftalık hamile doktorları, böbrek nakli cerrahları, kanser cerrahları, 56 yaşındaki kronik akciğer hastalığı olan hekimleri görevlendirmeye çalışılırken Sayın Bakan pandemide çalışmak üzere istihdam edilen hekimin hizmet vereceği yeri siyasi olarak düzenlemektedir” denildi.

“GREV YAPMAMAK İÇİN AYLARDIR ÇABA SARF EDİYORUZ”

“Halkımıza karşı iyi insan rolü oynayan bu idari erke rağmen pandemi nedeniyle grev yapmamak için aylardır çaba sarf ediyoruz” şeklinde süren açıklamada, artık tahammül sınırlarının aşıldığı, 22 Şubat Pazartesi gününe kadar Başbakan’ın nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmeti sunumu için adım atmaması halinde genel grev dahil her türlü sendikal eylemin yapılacağı vurgulandı.

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Son Güncelleme: 19.02.2021 15:36
Anahtar Kelimeler:
Tıpiş Grev
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