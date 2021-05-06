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Tıp-iş'in eylemi sona erdi
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Tıp-iş'in eylemi sona erdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması girişimlerinin sonuçlandığını, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) eylemlerini sonlandırdığını açıkladı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:45
Tıp-iş'in eylemi sona erdi
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Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerin başlatıldığını açıkladı.  
Sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmı ödendiğini, geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı ile görüşülerek önümüzdeki günler içinde ödemelerin yapılmasına yönelik istişarenin gerçekleştiğini belirten Üstel, göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini kaydetti. 
Üstel, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliği ile çözülmeye başlandığını ifade etti. 

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Vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını söyleyen Üstel, Tıp-İş’in de bakanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. 


VARIŞ
Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, uzun yıllardır çözümünü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesi ile ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel’e teşekkür etti. 
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Varış, “Bakan Üstel ile yaptıkları olumlu görüşme sonucunda yarından itibaren eylemlerini sonlandıracaklarını, sağlık hizmetlerinin devam edeceğini” söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelTıpiş Eylem
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