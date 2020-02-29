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Tıp-iş: “Hasarların ivedilikle giderilmesi ve sağlık merkezlerinin reorganize edilmesi çok önemlidir”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), dünkü hastane yangınıyla ilgili açıklama yaparak, “Önümüzdeki süreçte başta acil hastaların mağduriyet yaşamaması ve kamu sağlık hizmetlerinin sunumunun devamının sağlanması  için hasarların ivedilikle giderilmesi ve kamu sağlık merkezlerinin reorganize edilmesi çok önemlidir” dedi.

Tıp-iş: “Hasarların ivedilikle giderilmesi ve sağlık merkezlerinin reorganize edilmesi çok önemlidir”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), dünkü hastane yangınıyla ilgili açıklama yaparak, “Önümüzdeki süreçte başta acil hastaların mağduriyet yaşamaması ve kamu sağlık hizmetlerinin sunumunun devamının sağlanması  için hasarların ivedilikle giderilmesi ve kamu sağlık merkezlerinin reorganize edilmesi çok önemlidir” dedi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 07:57
Tıp-iş: “Hasarların ivedilikle giderilmesi ve sağlık merkezlerinin reorganize edilmesi çok önemlidir”
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Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:
“Ülkemizdeki  sağlık sisteminin amiral gemisi olan Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bugün sabah saatlerinde çıkan yangın ve sonrasındaki süreç bir kez daha sağlık sistemlerinin kişilerden bağımsız bir devlet politikası haline gelmesinin ne kadar önemli olduğunu hepimize göstermiştir.
Yangın sırasında, evimiz olarak nitelendirdiğimiz hastanemizdeki tüm hastalarımızın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için kamu sağlık çalışanlarımızın yanı sıra itfaiye ekipleri, GKK personeli, Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri ve çeşitli kuruluşların görevlileriyle hasta yakınlarımız özverili bir çalışma sergilemiştir. 

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Önümüzdeki süreçte başta acil hastaların mağduriyet yaşamaması ve kamu sağlık hizmetlerinin sunumunun devamının sağlanması  için hasarların ivedilikle giderilmesi ve kamu sağlık merkezlerinin reorganize edilmesi çok önemlidir.
Kamu hekimleri olarak durumun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bir kez daha duyurur, bugün yaşanan üzücü olayda yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”

 

Son Güncelleme: 29.02.2020 11:19
Anahtar Kelimeler:
TIP-İŞBurhan Nalbantoğlu Yangın
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