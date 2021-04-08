banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet hekimleri günde kaç saat çalışıyor!
Devlet hekimleri günde kaç saat...
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk değil!”
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk...
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan sorular
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan...
banner376

Tıp-iş eylemlerini genişletti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), bu günden itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını açıkladı.

08 Nisan 2021 Perşembe 10:00
Tıp-iş eylemlerini genişletti
banner337

Tıp-İş  Yönetim Kurulu sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“1. Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının  Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

2. Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

3. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

banner341
4. Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

talepleriyle 02 Nisan 2021 Pazartesi günü başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması şeklindeki eylemlilik sürecinde hükümet edenler tarafımızla herhangi bir diyaloğa girmemiştir. Durum 06.04.2021 tarihinde yapılan Tıp-İş Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilmiş ve 08 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren mevcut kurul eylemimizin devamıyla birlikte tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin de durdurulması şeklinde eylemlilik sürecinin artırılması kararı alınmıştır.”

Açıklamada, acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım,  ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi,  yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamalar devam edeceği bildirildi.

Bununla birlikte bahse konu Yasa Gücünde Kararname’nin iptali için 06 Nisan 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde hukuki süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, hükümetin, talepler ile ilgili somut adımlar atmaması halinde eylemlilik sürecinin artarak devam edeceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 08.04.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
PoliklinikTıpiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü
Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü
Bu Memleket Bizim Platformu kurucu üyeleri, KTMMOB başkan ve yönetim kurulunu ziyaret etti
Bu Memleket Bizim Platformu kurucu üyeleri, KTMMOB başkan ve yönetim kurulunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı eski Dışişleri Bakanları ile biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı eski Dışişleri Bakanları ile biraraya geldi
Hazine-sen'den açıklama
Hazine-sen'den açıklama
Girne Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor
Girne Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor
Kamuda örgütlü 6 sendika'dan tam gün grev
Kamuda örgütlü 6 sendika'dan tam gün grev
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Başbakan Saner BRT'ye açıklamalarda bulundu
Başbakan Saner BRT'ye açıklamalarda bulundu
Hava durumu
Hava durumu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim