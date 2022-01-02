Tıp-İş eylemlerini genişletiyor

Yapılan açıklamada, “27 Aralık 2021 tarihinde bakana ilettiğimiz mektup ile taleplerimizi sıralayarak başlattığımız acil tetkik, teşhis ve tedaviye yönelik kurullar haricindeki diğer tüm kurulları yapmama eylemimiz devam ediyor” denildi.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu tarafınndan yapılan açıklamada, “Bu sürede bakanlıktan sorunların çözümüne yönelik bir adım atılmaması nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi tarihinden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Devlet Hastanesinden başlayarak diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemimizi başlatıyoruz” ifadeleri kullanıdı.

Tıp-İş, taleplerine olumlu yanıt verilip gerekli adımlar atılana dek eylemlerini sürdüreceğini de kaydetti.