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Tıp-İş eylemlerine devam ediyor

SENDİKA PAZARTESİ HASTANEDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

09 Nisan 2021 Cuma 20:00
Tıp-İş eylemlerine devam ediyor
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SENDİKA PAZARTESİ HASTANEDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), polikliniklerin durdurulması şeklindeki eylemlilik sürecine devam ettiklerini belirterek, seslerini bir kez daha uyarmak için Pazartesi günü basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan Pazartesi günü 10.30'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde basın açıklaması gerçekleştirileceği kaydedildi. 

Açıklamada, sendikanın başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması ve perşembe günü başlattığı polikliniklerin durdurulması şeklindeki eylemlilik sürecinin devam etmekte olduğu kaydedildi. 
  
Hükümetin, talepleri ile ilgili diyaloğa bile geçmemesi nedeniyle ülke genelindeki tüm kamu sağlık merkezlerinde Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi,  yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamalar haricinde hizmetlerin durdurulduğu belirtilen açıklamada, hekimlerin hastaların yaşam hakkı için verdiği emeğin değersizleştirilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 09.04.2021 20:32
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