Tıp-iş eylemini askıya aldığını duyurdu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı ve hükümetin hekimlerin iş güvenceli/kadrolu çalıştırılması için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan resmi kadro talebinde bulunması nedeniyle eylemlilik sürecini askıya aldığını duyurdu.
Tıp-İş Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 5 Nisan tarihinde kademeli olarak başlattıkları eylemlilik sürecinde hastaların sağlık bakımından zarar görmemesinin gözetildiği anımsatıldı.
Açıklamada, hekimlerin her zaman uzlaşı ve diyalog yoluyla sorunları çözmeye çalıştığı ifade edilerek, eylemlilik sürecini askıya aldıkları kaydedildi.