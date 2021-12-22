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Tıp-İş, eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 27 Aralık’a kadar hekimlerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek adına toplantıya çağrılmamaları durumunda sendikal eylemlere başlayacağını açıkladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:30
Tıp-İş, eylem uyarısı yaptı

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye hitaben yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta örgütlü sendikaların tümünün masaya çağırılıp, sağlık sorunlarının konuşulması gerektiğine işaret ederek, bunun dışında bir tutuma taraf olma ve seçim yapma dayatmasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Taşçıoğlu, “27 Aralık tarihine kadar kriz masasının oluşturulmasında, sağlıkta örgütlü tüm sendikaların eksiksiz olarak davet edilmesini, eğer bu gerçekleşmiyorsa hekimlerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek adına sadece TIP-İŞ'in çağrılmasını, aksi takdirde belirtilen tarihten itibaren sendikal eylemlere başlayacağımızı belirtiriz” dedi.

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Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu, pandemi sürecinin başından itibaren sendika ve sağlıkta örgütlü diğer sendikaların uyarılarının dikkate alınmaması nedeni ile her geçen gün hekim ve diğer sağlık personeli açığının büyüdüğüne işaret etti.

Bu açığın, üyelerinin uzmanlık alanı dışında çalışmaya zorlanması ve keyfi görevlendirmelerle kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Taşçıoğlu, “Sendikamız, yasa ve etik dışı bu uygulamanızı kabul etmeyecektir. Sağlık servislerinde uzmanlık alanı dışında bakanlığınızca yapılan ve yapılacak görevlendirmeleri kabul etmeyen üyelerimiz, sendikal eylem olarak asli görev yerlerinde hizmet vermeye devam ederek görevlendirmelere icabet etmeyecektir” dedi.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 16:56
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