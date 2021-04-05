Tıp-iş bugün eylem yapacak

Dört madden oluşan talepleri yerine getirilene kadar eyleme girilmesi kararı alındığını duyuran Sendika taleplerini şöyle sıraladı;

• Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

• Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

• Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

• Resmi gazetede 31 Mart tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

Sendika, bugünden itibaren öncelikle acil olmayan kurulların durdurulması şeklinde sürecin başlatılacağını, taleplerle ilgili somut adımlar atılmaması halinde ise eylem sürecinin artırılacağı uyarısında bulundu.

Sendika ayrıca, Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulması ile ilgili ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.