Tıp-iş Başkanlığına Dr. Taşçıoğlu seçildi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın (Tıp-İş) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun seçildiği kaydedildi.

Tıp-İş Genel Sekreterlik görevine Dr. Erol Şeherlioğlu, Malî Sekreterlik görevine Dr. Bayram Taşseven getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ise; Dr. İdris Deniz, Dr. Ferruh Asvaroğlu, Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Cihan Tüccar, Dr. Nasıf Ortaş, Dr. Enver Kneebone ve Dr. Şerife Özhuy’dan oluştu.

351 üyeye sahip olan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanlığı'na seçilen Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikanın geçmiş dönem başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Taşçıoğlu, “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasının toplum sağlığı için verdiği mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.