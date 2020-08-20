Tıp-İş: "Bakan Pilli'yi Başhekim'i yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz"

Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Sağlık Bakanı'nın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi'ni, hastaları ve çalışanları Covid-19'dan korumak için yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz” denildi.
Pandemi hastanesinin gerekliliğinin sürecin başından beri vurgulandığı belirtilen Tıp-İş açıklamasında, koronavirüs salgın riskine karşı sağlık alt yapısının daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Tıp-İş açıklamasında ayrıca, son haftalarda kamuya yapılan istihdamlarla bağlantılı olarak Sağlık Kurulu raporu için pek çok kişinin muayeneye geldiği, dolayısıyla poliklinik binasındaki insan yoğunluğunun arttığı kaydedilen açıklamada, “Buna karşın Başhekimlik, hastane kaynaklı bulaş riskini azaltmak için polikliniklerde ve servislerde bazı düzenlemeler yapmıştır” denildi.