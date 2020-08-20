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Tıp-İş: "Bakan Pilli'yi Başhekim'i yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde randevularla ilgili bazı düzenlemeler getiren Başhekim’e yönelik ifadelerinden dolayı Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:25
Tıp-İş: "Bakan Pilli'yi Başhekim'i yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz"
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Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Sağlık Bakanı'nın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi'ni, hastaları ve çalışanları Covid-19'dan korumak için yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz” denildi.

Pandemi hastanesinin gerekliliğinin sürecin başından beri vurgulandığı belirtilen Tıp-İş açıklamasında, koronavirüs salgın riskine karşı sağlık alt yapısının daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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Randevu istemi de dahil yapılan düzenlemelerin gerekçeleriyle ilgili olarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Kardiyoloji, Ekokardiyografi, Efor Testi, Odyometri Laboratuvarı, Fototerapi Ünitesi, Diş Hekimliği Kliniği, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi ve Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Servisi ve Polikliniği, Uyku Laboratuvarı ve Solunum Fonksiyon Testi Ünitesi'nin yer aldığı Ayaktan Tanı Merkezi'ni “Pandemi Merkezi”ne dönüştürüldüğüne; özellikle yüksek risk grubunda bulunan kardiyoloji hastalarının başvurduğu Kardiyoloji Polikliniği ve Ekokardiyografi ile Efor Testi gibi bağlantılı ünitelerini de Genel Poliklinik binasının içerisine yerleştirildiğine dikkat çekildi.

Tıp-İş açıklamasında ayrıca, son haftalarda kamuya yapılan istihdamlarla bağlantılı olarak Sağlık Kurulu raporu için pek çok kişinin muayeneye geldiği, dolayısıyla poliklinik binasındaki insan yoğunluğunun arttığı kaydedilen açıklamada, “Buna karşın Başhekimlik, hastane kaynaklı bulaş riskini azaltmak için polikliniklerde ve servislerde bazı düzenlemeler yapmıştır” denildi.

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Son Güncelleme: 20.08.2020 09:47
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİTıpiş
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