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Tilki'den tam kapanma çağrısı

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki açıklama yaparak bugün itibarı ile yarı kapanma olayına şiddetle karşı olduklarını 2020 yılında gerek Covid gerek ise siyasetçilerin hatalarından dolayı sektörün çok zor durumlarlardan geçtiğini belirtti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 22:18
Tilki'den tam kapanma çağrısı
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Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki açıklama yaparak bugün itibarı ile yarı kapanma olayına şiddetle karşı olduklarını 2020 yılında gerek Covid gerek ise siyasetçilerin hatalarından dolayı sektörün çok zor durumlarlardan geçtiğini belirtti.

Fakat alınan kararların bizleri endişelendirdiğini ve 2021’in başında yetkililer radikal kararlar almazsa bu yılı da heba edeceğimizi maalesef söylemek istiyorum yarı kapanma bölgesel kapsanma sektörlerde ayırım yapma vs gibi kararların yanlış olduğunu sağlığın bir bütün olduğunu bu bulaşın maalesef bölgelerde sektörlerde ayırım yapmadığını hepimiz görmekteyiz.

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Öncelikle sağlık ekiplerine hemşirelerine polisimize bir yıla aşkın Covid belası ile ülkemizde mücadele ettiklerinden dolayı gecelerini gündüzlerini en önemlisi canlarını hiçe sayarak fedakarlıkları göz ardı edilemez ve herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç sayarız.

Acilen bu bölümlere gereken yatırımı ve istihdamı rahatlamaları için planlı bir şekilde uygulamaya koymaları hükümet yetkilileri tarafından kaçınılmazdır. Bunun yanında kısmi kapanmayı değil en az 7 ile 14 gün arası hepimizin kapanması gerektiğini ve evlerde izole olunmasının hükümet yetkileri tarafından karar üretilmesini bekliyoruz.

Aksi takdirde bu işin şakaya gelmediğini insanlarımızı tehlikeye atıldığının ekonomik boyuttan daha da ciddi olduğunu vurgulamak istiyorum. İnşallah en erken zamanda radikal kararlar alınıp Covid denen bu belanın ülkemizden el birliği ile yok olacağına inancımız tamdır.

 Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun saygılarımı sunarım.

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Barış Tilki
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