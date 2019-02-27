Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104377
ALTIN
225.535
DOLAR
5.2893
STERLİN
7.0455
EURO
6.0236
Tiken, 8 ay hapis yatacak
TİKEN, 8 AY HAPİS YATACAK
Şahin Doğan teminata bağlandı
ŞAHİN DOĞAN TEMİNATA BAĞLANDI
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
CEBİNDEN İKİ GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Tiken, 8 ay hapis yatacak

Tiken, 8 ay hapis yatacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:39
Tiken, 8 ay hapis yatacak

EVRİM KAMALI

ÖZEL HABER

Gönyeli’de koruyucu ailenin yanında olan 15 aylık oğlunu almak için, koruyucu ailenin evine zorla girip, N.D’yi darp ederek, yasal hakkı olmadan çocuğu kaçıran ayrıca hücreye yerleştirilirken, bir kadın polise kafa atıp, burnunu kıran Tuğba Tiken, 8 ay hapis cezası aldı.
 
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin ve avukat Sevilay Yıldırımer hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın işlediği Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak suçunun 7 yıla, Ciddi darp suçunun 3 yıla ve mülke tecavüz suçunun 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Hüdaverdi, Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak suçunun yaygın bir suç olmadığını ancak diğer iki suçun yaygın suçlardan olduğunu kaydetti. Hüdaverdi, sanığın çocuğun özannesi olduğunu ve annelik duygularıyla hareket ettiğine değinip, bu hususu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Hüdaverdi, sanığın tutuklandığı anda polisi darp, görevinden men edişini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Hüdaverdi, sanığın 19 yaşında parçalanmış bir ailenin, sabıkalı bir babanın çocuğu olduğunu ve devlet korumasında büyüdüğüne değindi. Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Olay nasıl olmuştu? 
30 Kasım tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlı Tuğba Tiken’in 14 Kasım’da 15 aylık çocuğunu ebeveyin haklarını Sosyal Hizmetler Dairesi’ne devretmesine rağmen yasal hakkı olmaksızın koruyucu aile olan N.D.’nin evine çocuğu almak için izinsiz girip, mülküne tecavüz etmiş ve ikametgahtaki çocuğu izinsiz aldığı sırada kendisini uyaran N.D.’nin sağ koluna tırnaklarını batırmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etmişti.  Zanlı Tuğba Tiken çocuğu alıp olay yerinden ayrılmış ve ayni gün derdest emri gereği tutuklanmış, 15 aylık çocuk ise Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edilmişti. Ayni gün saat 19.00’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Merkez Karakolu Hücre kayıt odası içerisinde tutuklu bulunan Tuğba Tiken hücreye girmemek için saldırgan bir şekilde direndiği sırada kafası ile hücre görevlisi olan kadın polis memurunun burnuna bir kez kafa atıp, burnunu kırarak, vahim zarara uğratmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tuğba Tiken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin Doğan teminata bağlandı
Şahin Doğan teminata bağlandı
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Yağışlar Hafta Başına Kadar Sürecek... Cuma Yağış Yok, Yer Yer Hafif Don Var
Yağışlar Hafta Başına Kadar Sürecek... Cuma Yağış Yok, Yer Yer Hafif Don Var
Hayvancılar Birliği Ercan Çemberindeki Eyleme Ara Verdi
Hayvancılar Birliği Ercan Çemberindeki Eyleme Ara Verdi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
Sosyal Ve Ekonomik Konsey’in Xxx. Toplantısı Yapıldı
Sosyal Ve Ekonomik Konsey’in Xxx. Toplantısı Yapıldı
Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var
Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var
Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor
Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor
Üç sendikadan ortak açıklama
Üç sendikadan ortak açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim