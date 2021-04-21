Tika’dan TAK’a teknik ekipman desteği

TİKA’nın Lefkoşa ofisinden yetkililer, TAK’ın ihtiyaç duyduğu bilgisayar, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve yazıcıları Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı’ya teslim etti.

Gürdallı, TİKA’ya teşekkür ederek, yapılan desteğin önemine dikkat çekti. Gürdallı “bugünün medya dünyasında etkili bir faaliyet yürütmeniz için iki unsur çok önemlidir; iyi, deneyimli bir kadro ile iyi teknik ekipman. TAK oldukça iyi insan kaynağına sahiptir. Şimdi TİKA’nın teknik ekipman desteğiyle faaliyetlerini daha başarılı şekilde sürdürecektir” dedi.

TAK Müdürü Gürdallı, TİKA’nın halihazırda Anadolu Ajansı (AA) ile pandemi sürecinde yürüttüğü gazetecilere yönelik online eğitimlerden de çok sayıda muhabirin yararlandığını da hatırlattı.