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Tika\'dan Kktc\'de Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği

Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) çiftçilere küçükbaş hayvan desteği için yeni bir proje başlattı.

18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Tika\'dan Kktc\'de Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği
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Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çiftçilere küçükbaş hayvan desteği için yeni bir proje başlattı.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi tarafından, "ivesi" cinsi 253 küçükbaş hayvan KKTC'ye getirildi. 

Kıbrıs iklimine uygun ve sütü hellim peynirinde kullanılmaya müsait olan 253 küçükbaş hayvan, zorunlu karantina uygulaması sebebiyle 3 Ekim'e kadar Devlet Üretme Çiftliği'ne bağlı karantina merkezinde kalacak.

Küçükbaş hayvanlar 3 Ekim'den sonra belirlenecek kriterlere göre çiftçilere dağıtılacak.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlık yetkilileri ve TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, küçükbaş hayvanların karantinada tutulduğu Devlet Üretme Çiftliği'ni ziyaret etti.

BAKAN OĞUZ’DAN TİKA’YA TEŞEKKÜR

Bakan Oğuz, KKTC'de çok etkin bir şekilde çalışmalarını yürüten TİKA'ya teşekkür etti.

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Türkiye'den küçükbaş hayvanların KKTC'ye getirilmesinin TİKA'nın projelerinden biri olduğunu söyleyen Oğuz, "KKTC'de hayvancılık sektöründe, özellikle küçükbaş hayvancılıkta, damızlık hayvan ihtiyacı var. Bunu geliştirmeyi ve hayvan sayısını artırmayı hedefliyoruz. Hellim peynirinin içerisinde belli oranda küçükbaş hayvan sütü aranıyor. Bu sütün de Akdeniz ırkı olan koyunlardan sağlanması gerekiyor. İvesi ırkı, en son 1980'lerde KKTC'ye getirilmiş bir Akdeniz ırkı. Türkiye'de de bu koyunlar üretiliyor. O nedenle ayrı bir önem taşıyor." dedi.

Oğuz, "TİKA bir pilot proje uygulamasına başladı. Başarılı olursa rakamlar daha da büyüyerek gelişecek. Bu sayıyı artırmak niyetindeyiz. 1980'den beri bu ülkeye damızlık hayvan gelmedi, bu nedenle TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"HAYVANLAR BELİRLEDİĞİMİZ ŞARTLARLA DAĞITILACAK"

TİKA Lefkoşa Temsilcisi Küçükçavuş, aralıkta faaliyete geçen TİKA Lefkoşa Program Ofisinin ilk günden bu yana farklı alanlarda birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektörüne büyük önem verdiklerini vurgulayan Küçükçavuş, "Ada iklimine uygun ivesi koyunlar, yanlarındaki koçlarıyla beraber Mersin'den bir pilot proje kapsamında KKTC'ye getirildi. Hayvanlar, karantinadan sonra belirlediğimiz şartlarla dağıtılacak." dedi.

Küçükçavuş, "Bu projenin başarılı olması halinde devam ettirecek olmamız da ülkede özellikle marka haline gelmiş hellimin içerisindeki küçükbaş hayvan sütünün üretiminin artırılması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLACAK PROJELER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Küçükçavuş, KKTC'de tarım ve hayvancılık sektöründe doğrudan üreticilerin sorunlarına merhem olacak ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacak projeler yapmaya devam etmek istediklerini belirtti.

(AA/FG)

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