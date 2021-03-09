banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek mi?
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek...
Zır zır konuşunca değişim gelmez beyler!
Zır zır konuşunca değişim gelmez...
banner376

Tika ve AA işbirliğiyle “ileri seviye diplomasi muhabirliği“ eğitimi başladı

 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında çevrim içi "İleri Seviye diplomasi Muhabirliği" eğitim programı başladı.

09 Mart 2021 Salı 15:45
Tika ve AA işbirliğiyle “ileri seviye diplomasi muhabirliği“ eğitimi başladı
banner337
banner351

KKTC ve Bosna Hersekli medya temsilcilerine yönelik programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, diplomasi muhabirliği eğitimi gibi uzmanlaşmaya yönelik programların ikinci seviye çalışmalarında, alan bilgisini artırma hedefli atölye ve tecrübe paylaşımları yaptıklarını söyledi.

İleri seviye eğitim programı kapsamında klasik diplomasiden hibrit diplomasi tekniklerine, dijital diplomasiden enerji diplomasisine çeşitli alanlarda eğitimler düzenlediklerini belirten İşbilir, "Bu sayede uzman diplomasi muhabirlerinin analiz kabiliyetlerini artırmalarına ve diplomatik gelişmeleri daha derinlikli ve geniş bir bakış açısıyla haberleştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA olarak Türkiye’nin önemli kurumlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının koordinasyonunu sağladıklarını aktardı.

banner341
Programın ilk günü AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça Haberleri Editörü Hakan Çelik ve AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı’nın diplomasi muhabirliği üzerine tecrübe aktarımı ile AA Türkiye Dış Haberleri Editörlüğü Muhabiri Şerife Çetin’in "Uluslararası Habercilik: Avrupa" dersiyle tamamlandı.

İlk seviyeyi başarıyla tamamlayan 18 medya temsilcisinin katıldığı eğitim programı kapsamında 9-10-11 Mart'ta 5 ders başlığında 9 eğitmen ders anlatacak.

Uluslararası habercilikte Avrupa ve Orta Doğu haberlerinin ele alınacağı programda "İleri Röportaj Teknikleri" dersi de katılımcıların istifadesine sunulacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesinden Emete Gözügüzelli de "Uluslararası Hukuka Göre Doğu Akdeniz’i Okumak" başlığı ile programda ders verecek.

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2021 15:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak
Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak
Girne Ada Lions Kulübü, kadınlar gününde elbise bağışında bulundu
Girne Ada Lions Kulübü, kadınlar gününde elbise bağışında bulundu
Maliye Bakanı Oğuz, Kamu-iş Heyeti ile biraraya geldi
Maliye Bakanı Oğuz, Kamu-iş Heyeti ile biraraya geldi
Din Görevlileri Sendikası Başkanı Çakır Miraç Kandili mesajı yayınladı
Din Görevlileri Sendikası Başkanı Çakır Miraç Kandili mesajı yayınladı
Ktoeös, öğretmenlik sınavlarının ertelenmesini eylemle protesto etti
Ktoeös, öğretmenlik sınavlarının ertelenmesini eylemle protesto etti
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı
Çalışma Bakanı Çağman, Tıp-iş temsilcileriyle görüştü
Çalışma Bakanı Çağman, Tıp-iş temsilcileriyle görüştü
Gürkut: “Bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına inancımız tam”
Gürkut: “Bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına inancımız tam”
YÖDAK: “2021 yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı”
YÖDAK: “2021 yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim