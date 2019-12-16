TİKA KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı

TİKA'nın 62. ofisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açıldı.

Ofisin açılışına Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer bakanlar konuklar katıldı.

Açılışta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, TİKA'nın 62. ofisini ülkede açmasının önemli bir proje ve atılım olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübe ve birikimiyle KKTC'ye yeni bir boyut imaj ve vizyon getirdiğine işaret ederek, "KKTC 45 yıl sonra bölgede çok önemli bir statüye geldi, biz de halkımızın refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu görevimizdir. KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir yere geldi. Turizme yapılacak katkı kültürümüzün dünyaya tanıtılması ekonomiyi canlandıracak. Hep birlikte çalışıp üretmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

ERSOY

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, TİKA'nın 62. temsilciliğini KKTC'de açtığına işaret ederek, TİKA hakkına bilgi verdi, milli ve manevi değerleri dünyanın her yerine ulaştırdıklarını kaydetti.

TİKA'nın geniş bir coğrafyada insan odaklı çalıştığını, ekonomiden sağlığa kültürden eğitme 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tecrübelerini diğer ülkelere yansıttığını ifade eden Ersoy, TİKA’nın katkılarıyla yakın tarihte KKTC'de Alparslan Türkeş’in evinin restore edildiğini, Arap Ali Destanı’nın sahnelendiğini anımsattı.

Ersoy, TİKA’nın yeni dönemde daha aktif çalışma yapıp turizm, kültür, ekonomi, teknoloji, bilim alanlarında çalışarak projeler üreteceğini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, ofisin Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz bağlarının bir nişanı olduğunu belirterek, iki kardeş ülke arasındaki yakın iş birliğinde yürütülen çalışmaların her alanda devam ettiğini belirtti.

Kültürel mirasın korunması, geleceğe taşınması ve Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulması bakımından TİKA ofisinin ülkede kalkınmanın ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Başçeri, "Ofisin açılışı benim dönemime geldiği için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bugün yapılan açılışın gurur vesilesi olduğunu belirterek, devletin kalkınması ve ekonomik kalkınma için, ülkeyi daha güzele taşımak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, toplumsal ülkesel kalkınma için çalıştıklarını belirterek, TİKA’nın KKTC'de açılmasının ihtiyaçların karşılanması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

İki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesi için önemli bir adım atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, turizm, kültür, sanat, ekonomi alanında önemli iş birlikleri yapılacağını, Kıbrıs Türk halkının sesinin yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle duyurulacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Halkımız adına çok mutluyuz. Kültür mirasınız geleceğe taşınacak, kültürümüz dünyaya tanıtılacak, iş birliğinde çalışacağız. Türkiye'nin verdiği destek dünyadaki konumumuzu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

KAYALAR

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar da, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA'nın 62. ofisini KKTC'de açtığını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel birikimini KKTC ile paylaşacağını ifade eden Kayalar, KKTC'nin üretim, istihdam, yatırım, ekonomik turizm alanında destek vereceklerini kaydetti; iki ülkenin ilişkilerinin yeni bir adımı olarak nitelediği ofisin iki kardeş ülkeye hayırlar getirmesini diledi.