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TİKA'dan KKTC'li genç bilişimcilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği'ne, inovatif yazılım ve aplikasyon geliştirme çalışmalarında kullanılacak donanım desteğinde bulundu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 11:53
TİKA'dan KKTC'li genç bilişimcilere destek
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nin donanım ve malzeme desteği sağladığı dernek bünyesinde bir araya gelen gençler, bu destekle ilk aşamada, "akıllı ev sistemleri", "işletmelere mobil destek", "gıda siparişi" ve "dijital medya uygulamaları" konularında projeler gerçekleştirmeyi planlıyor.
Dernek Başkanı Alkın Halitoğlu, katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkür ederek, dernek bünyesinde oluşturulan merkezin ülkedeki tüm gençlerin kullanımına açık olacağını belirtti.

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Halitoğlu, "Ülkemizde çok iyi fikirler ve planlar olduğuna inanıyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı hayallerini erteleyen yetenekli gençlerimizin olduğunu biliyoruz. Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği olarak TİKA’nın da destekleri ile bu gençlerimizin proje ve fikirlerini hayata geçirmeleri sürecinde kendilerine yardımcı olmayı ve ülkemizin bilişim alanında daha iyi noktalara gelmelerine katkı sunmayı umuyoruz." dedi.
Yazılım ve bilişim alanında proje geliştirmek isteyen girişimci gençlerin kurduğu Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği, KKTC'deki genç bilişimcileri bir araya getirmeyi ve destek olmayı amaçlıyor.
Yazılım ile ilgili atölyeler ve eğitimlerin de düzenlenmesinin planlandığı dernekte, gençlerin bir araya gelerek inovatif yazılımlar ve aplikasyonlar geliştirmesi, fikirlerini üretime dönüştürerek iş sahibi olmalarının önünün açılması ve tüm bu çalışmaların Ar-Ge merkezi modeliyle kurumsallaştırılarak daha üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TİKAKKTCli Genç Bilişimciler
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