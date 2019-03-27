Ticaret Odası Ve Kamu İş Ydp’ye Kamu Reformu Hakkındaki Görüşlerini İletti

ARIKLI: “REFORM DİYE BİZE SUNULAN ŞEY, MEVCUT YASALARIN BİRAZ DEĞİŞTİRİLEREK SİSTEMİN DAHA DA DEFORME EDİLMESİDİR”

“GELİN KENDİMİZİ KANDIRMAKTAN VAZGEÇELİM”

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Ticaret Odası ve Kamu İş yetkilileri’nin ayrı ayrı heyetler halinde YDP’yi ziyaret ederek, Kamu Reformu Yasa Tasarısı hakkında görüşlerini yazılı olarak ilettiği belirtildi.

YDP’den verilen bilgiye göre, Ticaret Odası ve Kamu İş yetkililerini Partinin AR-GE ekibi ile birlikte kabul eden Genel Başkan Erhan Arıklı, gelen her iki heyete de YDP’nin Kamu Reformu Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini anlattı ve bu yasanın gerek komitede ve gerekse Meclis Genel Kurulunda değiştirilebilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki heyetinin yazılı itiraz gerekçelerini dinledikten sonra bir değerlendirme yapan Genel Başkan Arıklı; “Kamu Reformu diye topluma sunulan yasa tasarısının pansuman bir tedbir olduğunu ve asla ‘Reform’ kavramı ile alakasının olmadığını” söyledi.

Arıklı, “Reform diye bize sunulan şey, mevcut yasaların biraz değiştirilerek sistemin daha da deforme edilmesidir” dedi.

Arıklı, bu yasa bu hali ile geçse ülkede değişen hiçbir şey olmayacağını iddia etti.

Arıklı şöyle devam etti:

“Mesela ‘performans değerlendirmesi’ denilen şey, şu anki yasalarda da mevcut olan bir şey. Ama şimdiye kadar hiçbir kamu çalışanının performansından dolayı cezaya çarptırıldığını duymadık. Çünkü bu küçük toplumda herkesin birbiri ile direkt veya endirekt ilişki içerisinde. Hiçbir müdür, altında çalışan performansı düşük çalışanını cezalandırıp başına iş almak istemiyor. Dolayısı ile yasalarda olan ve işletilemeyen bir düzenlemeyi yeni bir şeymiş gibi satacak ve bunun adına ‘Reform’ diyeceksiniz. Gelin kendimizi kandırmaktan vaz geçelim”.

Arıklı, Kamu Reformu denilen bu yasa tasarısının sadece memur ve devlette çalışan işçileri ele aldığını, ama belediye ve KİT’lerde çalışanları içermediğini de söyleyerek; “Sanki KİT ve Belediyelerimiz mükemmel işliyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı, bu yasa tasarısının, Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli olmasını sağlaması gerekirken, sadece personel hakları ile sınırlandığı görüşünü de bildirdi.

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