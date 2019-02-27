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Ticaret Odası’ndan Liderlerin Güven Artırıcı Önlemlere İlişkin Kararlarıyla İlgili Basın Açıklaması…

“TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK TEDBİRLERE DE ACİLEN İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU DA ÖZELLİKLE BELİRTMEK GEREKİR”

Ticaret Odası’ndan Liderlerin Güven Artırıcı Önlemlere İlişkin Kararlarıyla İlgili Basın Açıklaması…

“TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK TEDBİRLERE DE ACİLEN İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU DA ÖZELLİKLE BELİRTMEK GEREKİR”

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:22
Ticaret Odası’ndan Liderlerin Güven Artırıcı Önlemlere İlişkin Kararlarıyla İlgili Basın Açıklaması…

“TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK TEDBİRLERE DE ACİLEN İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU DA ÖZELLİKLE BELİRTMEK GEREKİR”

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında dün gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs üzerindeki yaşamı kolaylaştıracak ve iki halk arasındaki ilişkileri geliştirecek kararlar alınmış olmasının büyük bir memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, mobil telefonların iki tarafta da çalışabilmesi ve elektrik alış-verişine olanak sağlanması için önemli çabalar harcandığı, bu hedeflere ulaşılmış olmasının, iki halkın daha ileri iş birlikleri için güzel bir örnek oluşturacağı ve daha ileri iş birlikleri için herkesi cesaretlendireceği kaydedildi.

KTTO açıklamasında, mayınların temizlenmeye devam edilmesi, sanatçıların eserlerinin iadesi ve Kıbrıs’taki günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar yürütmesi konusunda karar alınmasının da önemli ve memnuniyet yaratan gelişmeler olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KTTO, Kıbrıs sorununa acil ve adil bir çözüm bulunmasından yanadır. Böyle bir çözümün hem Ada insanları hem de bölge barışı için gerekli olduğuna yürekten inanmaktayız.

Ne var ki, bu konuda yıllardan beri sürdürülen çabaların çeşitli nedenlerle sonuca ulaşamaması Güven Artırıcı Önlemler konusunda daha gayretli olmamızı bir zorunluluk haline getirmektedir. Güven Artırıcı Önlemler ile adamızdaki yaşamı kolaylaştırmak mümkündür ve iki liderin aldığı son kararların hayata geçirilmesi bunun güzel bir örneğini oluşturacaktır. 

Bu bağlamda, iki taraf arasındaki ticareti kolaylaştıracak tedbirlere de acilen ihtiyaç duyulduğunu da özellikle belirtmek gerekmektedir.

KTTO olarak bu konuda yaptığımız çalışmaları geliştirerek devam ettireceğimizi kamuoyu ile paylaşır, iki lideri aldıkları kararlar nedeni ile kutlarız.”

(RU/HÖ)
 

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