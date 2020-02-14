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Ticaret Odası İle Uluskon İş Birliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ticaret Odası İle Uluskon İş Birliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

14 Şubat 2020 Cuma 17:58
Ticaret Odası İle Uluskon İş Birliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KKTC’de üç günden beri resmi temaslarda bulunan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

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Odadan yapılan açıklamaya göre kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği görüşmede, KTTO ile ULUSKON arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Denşz, odanın Türkiye ve uluslararası alandaki ilişkilerini geliştirmeye ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya büyük önem verdiğini belirterek bu çabalar sayesinde, var olan ilişkilerin pekiştirileceğini ve gelecekteki iş birliklerinin daha sağlam temeller üzerinde yükseleceğini söyledi.

ULUSKON Başkanı Atasoy ise protokole katkı koyan ve protokolün hayata geçirilmesiyle ilgili her türlü çalışmayı yapan KTTO Başkanı Deniz’e ve Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini sundu.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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