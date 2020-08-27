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Ticaret Odası, “bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek” Kampanyası İçin Hesap Numaralarını Açıkladı

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla başlattığı “Bir tablet, bir çocuk; güvenli bir gelecek” kampanyasının hesap numaralarını açıkladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:35
Ticaret Odası, “bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek” Kampanyası İçin Hesap Numaralarını Açıkladı
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Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla başlattığı “Bir tablet, bir çocuk; güvenli bir gelecek” kampanyasının hesap numaralarını açıkladı.

KTTO tarafından Covid-19 salgının etkilediği eğitim olanaklarını artırmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler için hesap numaraları şöyle:

Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-0275674

IBAN: TR43 0006 4000 0016 8010 2756 74

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Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 10-304-0003324510

UBAN: CT75123029100103040003324510

Covid-19 sürecinde devletin malzeme ve ekipman ihtiyaçları için kampanya yürüten KTTO’nun kampanyayla devlet okullarından eğitim alan çocukların desteklenmesini ve uzaktan eğitim olanaklarına kavuşturulmasına yardımcı olmayı amaçladığı kaydedildi.

KTTO’nun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okulları ve çocukları eğitime hazırlamasına destek olmak amacıyla kendi bütçesinden 100 bin TL ayırdığı da belirtildi.

Bu miktarın, iş insanlarından kabul edilecek bağışlarla artırılacağı, bağış kampanyası ile sağlanacak kaynağın tümünün, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde uzaktan eğitim için gerekli olan tablet ve diğer teknolojik aletlerin alınması amacıyla kullanılacağı bildirildi.

(RU/GÜL)

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