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Ticaret Odası Başkanı Deniz Wcf Genel Kurul Seçimine Katıldı

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünya çapındaki Ticaret Odalarıyla ilgilenen uzmanlaşmış birimi Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Genel Konseyi seçimine katıldı.

Ticaret Odası Başkanı Deniz Wcf Genel Kurul Seçimine Katıldı

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünya çapındaki Ticaret Odalarıyla ilgilenen uzmanlaşmış birimi Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Genel Konseyi seçimine katıldı.

24 Aralık 2019 Salı 15:50
Ticaret Odası Başkanı Deniz Wcf Genel Kurul Seçimine Katıldı

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünya çapındaki Ticaret Odalarıyla ilgilenen uzmanlaşmış birimi Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Genel Konseyi seçimine katıldı.

Toplam 46 adayın katıldığı WCF Genel Konseyi seçimlerinde, 2020-2022 arası görev alacak 20 üye belirlendi. WCF Genel Konseyi üyelik seçimlerinde 100’den fazla ülkede kayıtlı bulunan oda oy kullandı.

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KTTO’nun ilk kez aday olarak bulunduğu platformda Oda ile Oda Başkanı’nın bilgileri Dünya Odalar Federasyonu’na üye 12 bin oda tarafından görüntülendi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, WCF’nin Genel Konsey’inde 2020-2022 arası görev alacak isimler arasına giremeyen KTTO Başkanı Deniz, KTTO’nun görünürlüğünün sağlanmasıyla en önemli adımın atıldığını belirterek bu platformdaki çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Deniz, birçok Oda ile istişare sağlandığını da kaydetti.

WCF, 1950’li yılların başında kuruluşundan bu yana, Oda liderleri ve üst düzey yöneticilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve ortak fayda sağlayacak alanlarda iş birliği yapmalarına yönelik, sorunların çözüldüğü ve fırsatların değerlendirildiği bir platform görevi görüyor.

(RU/ŞEB)

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