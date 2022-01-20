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Ticaret Odası vatandaşı sandığa gitmeye çağırdı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, vatandaşı Pazar günü yapılacak seçimde oyunu kullanmaya çağırdı. 

20 Ocak 2022 Perşembe 16:30
Ticaret Odası vatandaşı sandığa gitmeye çağırdı

Deniz, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yaşanan sorunlara çare üretebilmesi için seçmenlerin büyük çoğunlukla oy kullanması ve iradesini sandığa etkili bir şekilde yansıtması gerektiğini kaydetti.
“İstikrarı sağlamak ve uzun vadeli kararlar alabilmek ancak ve ancak halkın katılımı ile mümkünüdür. Bu nedenle Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bütün seçmenleri sandığa gitmeye ve oylarını titizlikle kullanarak istikrarlı bir hükümet kurulmasına katkı koymaya çağırmaktadır” diyen Deniz, açıklamasına şöyle devam etti:

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“Yüksek katılımla gerçekleşecek bir seçim sonucunda oluşacak iktidarın alacağı kararlar, elbette daha güçlü olacak ve geleceğimize yön verebilecektir. 
 

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Son Güncelleme: 20.01.2022 17:31
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