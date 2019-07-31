banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102082
ALTIN
255.776
DOLAR
5.5463
STERLİN
6.8191
EURO
6.1711
17 yaşındaki genç kız kayıp
KAYIP ARANIYOR
Araç faresi tutuklandı
ARAÇ FARESİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Pilli: “Sağlık Bakanlığı olarak, belediyeler ve halkımızın desteğiyle Batı Nil Virüsü üzerinde aktif bir çalışma başlattık“
banner306

Ticaret Odası: “TC-KKTC 2019 Reform Eylem Planı olumlu gelişme”

Ticaret Odası: “TC-KKTC 2019 Reform Eylem Planı olumlu gelişme”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Ticaret Odası: “TC-KKTC 2019 Reform Eylem Planı olumlu gelişme”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından hazırlanan Reform Eylem Planı’nın yürürlüğe girmiş olmasını, Kuzey Kıbrıs ekonomisi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Oda’dan yapılan açıklamada, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin yıllardır hükümetlerce ertelenen yapısal reformlar olduğu belirtildi.

banner317
Açıklamada, “Kamu kesiminden, tarım kesimine, yerel yönetimlerden vergi sistemine kadar yapısal reformların hayata geçirilmesi, KKTC’nin büyüme ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Hükümetten beklentimiz, söz konusu anlaşmada yer alan ekonomik yapısal reformlara sahip çıkmasıdır” denildi.

Ticaret Odası açıklaması şöyle devam etti:

“2019 Reform Eylem Planı, içerdiği görevler bakımından yapılması gerekli olan işleri kapsadığından, son yıllarda üzerinde önemle durulan ve kapsamlı bir değişikliğe tabi tutularak KKTC Meclisi’ne gönderilen 82/2/2019 Sayılı Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili olarak herhangi bir çalışma öngörülmemiş olması çok ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Türkiye yardım ve katkılarının Kıbrıs Türk ekonomisinin istikrarı için ne kadar önemli olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu yardım ve katkıların Kıbrıs Türk ekonomisinde arzulanan değişimi sağlayabilmesi, daha uzun vadeli programlar ile mümkündür. Bu nedenle, bu eylem planının hazırlanmış olması kadar üzerinde çalışıldığı duyurulan 2020-2022 yıllarını kapsayacak üç yıllık anlaşmada yer alacak hükümlerin ve bunların uygulanmasının önemli olacağının altını çizmek isteriz. Bu bağlamda söz konusu yılları kapsayacak üç yıllık ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasının toplumsal katılımla hazırlanması da büyük bir önem taşımaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu kapsamdaki çalışmalara etkin bir şekilde katılmak arzusundadır ve bunun için hazırdı.

Son Güncelleme: 31.07.2019 19:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü iş kazası
Ölümlü iş kazası
Girne'de iş kazası! Bir işçi hayatını kaybetti...
Girne'de iş kazası! Bir işçi hayatını kaybetti...
Taçoy: “Elektriğin yüzde 45-55’ini Kıb-Tek üretecek”
Taçoy: “Elektriğin yüzde 45-55’ini Kıb-Tek üretecek”
Töre: “Geleceğe umutla bakıyoruz”
Töre: “Geleceğe umutla bakıyoruz”
YDP, Toplumsal Direniş Bayramı'nı mesajla kutladı...
YDP, Toplumsal Direniş Bayramı'nı mesajla kutladı...
Haziran ayı düşük tazminatları ödendi
Haziran ayı düşük tazminatları ödendi
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Saydam için taziye mesajı
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Saydam için taziye mesajı
Özersay: “Bu tür suçlarla, ihmallerin cezasız kalmaması caydırıcılık ve polise güven açısından önemli”
Özersay: “Bu tür suçlarla, ihmallerin cezasız kalmaması caydırıcılık ve polise güven açısından önemli”
Sudan'da Eğitime Süresiz Ara Verildi
Sudan'da Eğitime Süresiz Ara Verildi
Sağlık Bakanı Bakan Pilli, Thalassaemıa Derneği Yönetim Kuruluyla Görüştü
Sağlık Bakanı Bakan Pilli, Thalassaemıa Derneği Yönetim Kuruluyla Görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim