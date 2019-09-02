banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98427
ALTIN
285.093
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.0016
EURO
6.3678
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

Ticaret Odası hükümete bir dizi öneri iletti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, özellikle  Metehan geçiş noktası olmak üzere var olan kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için, geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan görevli sayısının artırılmasını talep etti.

Ticaret Odası hükümete bir dizi öneri iletti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, özellikle  Metehan geçiş noktası olmak üzere var olan kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için, geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan görevli sayısının artırılmasını talep etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:06
Ticaret Odası hükümete bir dizi öneri iletti

“METEHAN VE DİĞER KAPILARDA GEÇİŞLERİNİN HIZLANMASI GEREKİR”    

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, özellikle  Metehan geçiş noktası olmak üzere var olan kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için, geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan görevli sayısının artırılmasını talep etti.
Ledra Palace kapısının araçlı ya da sadece T izinli geçişlere açılması ve Lefkoşa’nın batısında araçlı geçişler için alternatif bir sınır kapısının açılması üzerinde durulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, mevcut durumu ve belirlenen önerileri değerlendirecek çalışmaların bir an önce başlamasını sağlamak amacıyla bir komitenin kurulması yönündeki önerilerini Hükümete ilettikleri kaydedildi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, bir süreden beridir kara girişi kapılarından KKTC’ye geçişlerin kolaylaştırılması ile ilgili çalışmalar sürdürüldüğü ve bu kapsamda hazırlanan rapor ve önerilerin, 28 Ağustos Çarşamba günü Başbakan Ersin Tatar’a iletildiği belirtildi. 

“KKTC’YE KARA KAPILARINDAN GİRİŞ YAPANLARIN SAYISINDA SON BİR YILDA CİDDİ ARTIŞ…” 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
“KKTC’ye kara kapılarını kullanarak giriş yapanların sayısında son bir yıl içerisinde ciddi bir yükselme meydana gelmiştir. 2017 yılında kara kapıları kullanılarak KKTC vatandaşları haricinde toplam 2,592,114 geçiş yapılmışken bu sayı 2018 yılında 3.5 milyona ulaşmıştır. 2019 yılının ilk altı ayında yapılan geçişlerin sayısı ise 2 milyonu aşmıştır. Bu eğilim, Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey Kıbrıs’ta kredi kartı ile yaptıkları harcamaların artışında da kendini göstermektedir.

banner317
Türk Lirası’nın 2018 yılı sonu itibarıyla önemli ölçüde değer kaybetmesiyle %30 seviyelerine ulaşan enflasyona bağlı olarak KKTC’deki hanehalkının alım gücü azalmıştır. Belli ürünlere olan talebin azalmasının ve tüketimdeki gerilemenin dış talep ile telafi edilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda güneyden kuzeye geçişlerle yapılan harcamalar, gerileyen tüketimin dış talep ile karşılanmasını sağlamaktadır. Kara kapılarından geçişlerde ve Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları harcamalarda gözlemlenen artışlar bu hedefe hizmet eder mahiyettedir. 

GEÇİŞ NOKTASI, KABİN ADEDİ VE İŞLEM YAPAN GÖREVLİ SAYISI ARTIRILMALI

Bu eğilimin devam ettirilebilmesi için özellikle Metehan geçiş noktası olmak üzere var olan kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan görevli sayısının artırılması;

Ledra Palace kapısının araçlı ya da sadece T izinli geçişlere açılması ve Lefkoşa’nın batısında araçlı geçişler için alternatif bir sınır kapısının açılması üzerinde durulmalıdır. Mevcut durumu ve belirlediğimiz önerileri değerlendirecek çalışmaların bir an önce başlamasını sağlamak amacıyla bir komitenin kurulması yönündeki önerilerimiz Hükümet’e iletilmiştir. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu eğilimin desteklenmesi ve geçiş sayılarının artmasının hem Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine ve rekabet gücünün artmasına; hem de Kıbrıs’ta yaşayan iki halk arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve muhtemel bir çözümün yaşayabilir olmasına katkıda bulunacağına inanmaktadır. Hükümetin bu konuya olumlu yaklaştığını memnuniyetle gözlemlemiş olmakla birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu yöndeki çalışmaların vakit kaybetmeden tamamlanması için sürecin takipçisi olacaktır”.
 

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:07
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret OdasıMetehan Geçişler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim