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Ticaret Odası: “Eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değil, çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), sosyal sigorta primlerini ödememe eylemlerinin amacının çalışanları güvencesiz bırakmak değil, çalışmaya devam etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

15 Ağustos 2021 Pazar 20:45
Ticaret Odası: “Eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değil, çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır”

Odadan yapılan açıklamada, Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda örgütün, sosyal sigorta primlerini ödeyemeyeceklerini ve ödemeyeceklerini açıklamalarının, bazı çevrelerde yanlış anlaşıldığı veya istismar edilmeye çalışıldığı savunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Buna göre, sosyal sigorta primlerinin ödenmemesinin çalışanları güvencesiz ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı ileri sürülmüştür.

Çeşitli örgütler tarafından gündeme getirilen sosyal sigorta primlerini ödememe eylemi ile ilgili karar, KKTC Hükümeti’nin salgın sürecinde istihdamın devam etmesini sağlamak bakımından hayata geçirdiği en yararlı katkı olan sosyal sigorta prim desteğini yürürlükten kaldırması üzerine alınmış bir karardır. 

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Bu eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değil tam tersine çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır.

“DURDURMAK VEYA ÖDEMEK SEÇENEĞİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILDIK”

İşletme yöneticileri, işçilerini durdurmak veya sigorta primlerini ödememek seçenekleri ile karşı karşıya bırakılmışlar ve işçi azaltmak yerine bir süre için de olsa sosyal sigorta primlerini ödemeyerek hükümeti, prim ödemelerine desteğini devam ettirmeye zorlama kararı almışlardır.

Çalışanların sağlık ve emeklilik haklarına zarar verilmemesinin yolu, salgın sürecinde büyük darbe yemiş olan işletmelerin istihdamı devam ettirmelerini sağlayan sosyal sigorta prim desteğini bir süre daha devam ettirmektir. Çalışanların özlük hakları konusunda duyarlılık göstermeye çalışan çevreleri, ekonomik örgütlerin istihdamı korumak ve dolayısı ile çalışanlarımızın işsiz kalmasını önlemek için başlatmış oldukları bu eyleme destek vermeye çağırır, çalışanların uğrayacağı her türlü haksızlığın ve karşı karşıya kalacakları her türlü tehlikenin işletmelerimizi de olumsuz şekilde etkileyeceğinin farkında olduğumuzun bilinmesini isteriz.”

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Son Güncelleme: 16.08.2021 02:19
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