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Ticaret Odası: “Bütün okulların aynı gün açılması büyük yoğunluklara ve bulaş tehlikesine sebep olacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bütün okulların aynı gün açılmasının hem okullarda hem çarşıda ve diğer yaşam alanlarında büyük yoğunluklara sebep olacağının ve ciddi bir bulaş tehlikesi yaratacağının dikkate alınması gerektiğini belirterek, hükümeti, Eğitim Bakanlığı’nı ve okul yönetimlerini buna uygun davranışlar geliştirmeye davet etti.

02 Eylül 2021 Perşembe 16:00
Ticaret Odası: “Bütün okulların aynı gün açılması büyük yoğunluklara ve bulaş tehlikesine sebep olacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen grupların başında gelen çocukları okula başlatmak için yapılan çalışmaları yakından izlediklerini ve okulların açılmasının, hem çocukların gelişimi, hem aile düzenlerinin sağlanması, hem de piyasanın normalleşmesi bakımından önem arz ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklamasında, “Hükümetin, eğitim camiasının ve velilerimizin bu konuda gösterdikleri çabalar büyük bir takdiri hak etmektedir” denildi.

Okulların açılmasının zorunluluğunu vurgularken ihtiyatlılığı elden bırakmamak gerektiğine dikkati çeken Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Eğitim Bakanı’nın açıklamalarına bakıldığı zaman aynı duyarlılığın bakanlıkta olduğunu gözlemlemekten de memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin etkinliği konusunda kuşkulu olduklarını ifade eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bütün okulların aynı gün açılmasının hem okullarda, hem çarşıda ve diğer yaşam alanlarında büyük yoğunluklara sebep olacağının neden dikkate alınmadığını anlamanın zor olduğunu söyledi.

“ÖĞRENCİLER OKULA BİRKAÇ GÜN ARALARLA ÇAĞRILMALI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklamasına şöyle devam etti:

“Öğrencilerin okula birkaç günlük aralarla çağrılması, okullarda alınan önlemlerin deneyimlenerek yerleştirilmesi ve okul açılışları öncesinde yaşanan alış-veriş yoğunluğunu birkaç güne yayması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu yoğunluğun ciddi bir bulaş tehlikesi yaratacağı dikkate alınmak zorundadır. Başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere hükümetin bu gibi düzenlemelere önem vermesi, okullarımızın kapanma tehlikesi ile karşılaşmadan faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlayacaktır.

Salgın mücadelesi bize, Kovid-19’dan korkmadan ama tedbiri elden bırakmadan yaşamamız gerektiğini öğretmiş olmalıdır. Hükümeti, Eğitim Bakanlığı’nı ve okul yönetimlerini buna uygun davranışlar geliştirmeye davet eder, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz.”

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Son Güncelleme: 02.09.2021 16:16
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