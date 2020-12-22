Ticaret Odası 142 tablet bağışladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 142 adet tablet bağışladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün, KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

KTTO Başkan ve yöneticilerinden oluşan heyet, Bakan Amcaoğlu’na, öğrencilerin kullanabileceği 142 adet tablet verdi.

Bakan Amcaoğlu, KTTO ve benzer kurumların önemine ve değerine dikkat çektiği kısa konuşmasında, tablet bağışına teşekkür etti.

Bakan Amcaoğlu, pandemi sürecindeki sıkıntıların aşılması için, KTTO ve benzeri kurumların verdiği desteğin önemine de dikkat çekerken, “eğitimin, iktisadi alanda faaliyet gösteren kurumlara ihtiyacı vardır” değerlendirmesini yaptı.

KTTO’nın iktisadi hayatın bel kemiği olduğuna da vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, Ocak ayında okulların fiber optik altyapısının tamamlanmasını hedeflediklerini de hatırlattı.

“Cesur kararınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim”

KTTO Başkanı Turgay Deniz de eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaların önemine dikkat çektiği konuşmasında, Bakan Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlattı ve şunları söyledi:

“… Öğrencilerin uzaktan eğitim sırasında tablet ve bilgisayarlara daha kolay ve daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi için sizlerden stopaj ve KDV indirimi talep etmiştik. Bunu memnuniyetle karşıladınız ve en kısa sürede de bunu yürürlüğe koydunuz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumu adına sizi bu cesur kararınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim.”

KTTO olarak katkılarının olması maksadıyla, “Bir tablet, bir çocuk, güvenli bir gelecek” kampanyası başlattıklarını belirten Deniz, bu kampanya sonucunda 142 adet tablet alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Deniz, “bugün, bu 142 tableti size takdim etmek için burada bulunuyoruz” dedi.

Deniz, mesleki eğitimin önemine de dikkat çekti ve şunları ekledi:

“Hizmetler ülkesi olan adamızda mesleki eğitim bir o kadar daha önem kazanmıştır. Bunu da yaşadığımız süreçte gördük. Özellikle yabancı işçiye bağımlı olduğumuz konularda hep eğitimli işgücüne ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz bugün gerçi üniversiteler adası olmuştur. Bunun yararları tartışılmaz. Ancak tüm bireylerin de üniversite mezunu olmaları gerekir diye bir şart olmaması lazım. Mesleki eğitimin özendirilmesi, teşviklendirilmesi lazım. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi lazım. Bu konuda KTTO’nun Türkiye’deki muadili Odalar ve Borsalar Birliği ile yaptığı görüşmelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sonucunda, bir mesleki eğitim okulunun yapılması da gündemimizdedir. Bu okulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yapacaktır. İnşallah bu projemizi sizin bakanlığınız döneminde gerçekleştiririz.”