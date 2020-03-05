Ticaret Dairesi tüketiciyi bilinçlendirme broşürü dağıttı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı ticaret dairesi bugün Gazimağusa Kaleiçi pazarında broşür dağıtarak halka Tüketici hakları ile ilgili bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde Girne ve Güzelyurt’ta da broşür dağıtan ekip, tüketicileri koruma yasası gereği satıcının sorumlulukları ve tüketicinin sorumluluklarını bildiren afişlerle broşürleri halka anlattı.

Sokak sokak gezen Ticaret dairesi ekibi, “her birey tüketicidir” diyerek, kusurlu mal ve hizmetlerde halkın yasal haklarını koruyabilmeleri için ücretsiz olarak 7/24 ulaşabilecekleri Alo 171 şikayet ve bilgi hattına ulaşmalarının yeterli olduğunu vurguladılar. (MHA)